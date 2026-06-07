TVRI Jamin Siaran Piala Dunia 2026 Gratis Melalui Kemitraan Strategis dan Aplikasi Khusus

TVRI melalui stasiunnya di berbagai daerah mengumumkan kemitraan strategis dan aplikasi khusus untuk menjamin akses gratis Siaran Piala Dunia 2026, termasuk di daerah blank spot.Program ini meliputi platform digital, TV kabel dengan izin ketat, serta can Events:Bola Gembira untuk meiup sosialisasi dan akses merata ke seluruh masyarakat Indonesia.

Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara, Stella AE Purukan, mengumumkan bahwa daerah blank spot tetap bisa mengakses Siaran Piala Dunia 2026 melalui kemitraan strategis dan aplikasi khusus, menjamin tayangan gratis untuk seluruh masyarakat.

Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan sinyal televisi konvensional di beberapa wilayah, memastikan akses merata. Melalui kemitraan strategis, TVRI menggandeng berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan Siaran Piala Dunia 2026. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan demi pengalaman menonton terbaik. Jika masih ada aplikasi lain, nanti akan disosialisasikan kepada masyarakat yang tidak bisa menerima siaran TVRI.

Selain melalui platform digital, TV kabel juga diberikan kesempatan untuk mendistribusikan siaran Piala Dunia 2026, namun dengan syarat ketat. Izin ini hanya berlaku khusus untuk TV kabel yang beroperasi di daerah blank spot dan telah memiliki izin resmi. Mereka wajib mengajukan surat permohonan izin kepada TVRI secara tertulis. TV kabel yang berada di wilayah sudah terjangkau siaran TVRI tidak diizinkan untuk mendistribusikan siaran Piala Dunia 2026.

Aturan ini diberlakukan untuk menjaga tata kelola penyiaran dan menghindari duplikasi. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis melalui dua kanal utama TVRI: TVRI Nasional dan TVRI Sport, yang akan menayangkan seluruh laga pilihan dengan kualitas terbaik. Sebagai bagian dari upaya sosialisasi, TVRI menyelenggarakan acara Ajang Bola Gembira di Manado. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan TVRI sebagai official broadcaster Siaran Piala Dunia 2026, dengan rangkaian Fun Walk, Zumba, dan pembagian doorprizes.

Kehadiran perwakilan Pemerintah Kota Manado, KONI Sulut, Komisi Informasi, dan RRI memperkuat pesan bahwa siaran dapat diakses luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku menyambut antusias program Bola Gembira TVRI, memastikan siaran Piala Dunia 2026 dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa biaya, termasuk di wilayah 3T. LPP TVRI Kaltim sukses menggelar program Bola Gembira di Samarinda, mempromosikan siaran gratis Piala Dunia 2026 sekaligus meningkatkan semangat olahraga masyarakat.

TVRI Kaltim membuka pendaftaran resmi Nobar Piala Dunia 2026 secara legal dan gratis, dengan akses via antena digital untuk memastikan legalitas dan jangkauan luas. TVRI meluncurkan program Nobar Bola Gembira untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan euforia pesta sepak bola terbesar ini. Jelang perhelatan, TVRI mengimbau masyarakat untuk pindai ulang siaran TV agar dapat menikmati pertandingan secara gratis.

LPP TVRI Stasiun Sultra mengambil langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk di zona merah, dapat menikmati tayangan Piala Dunia 2026 dengan memperluas jangkauan siaran





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