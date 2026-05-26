TVRI dan Telkomsel Luncurkan Kerja Sama Penayangan Piala Dunia 2026

TVRI dan Telkomsel meluncurkan kerja sama penayangan Piala Dunia 2026, yang diharapkan dapat menghadirkan siaran berkualitas dan memberikan hiburan sehat bagi penonton. Kerja sama ini juga telah disesuaikan dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan FIFA.

Direktur Teknik TVRI Bernardus Satriyo Dharmanto dan VP Digital Lifestyle Telkomsel Kemas Muhammad Fadhli berbicara dalam kegiatan peluncuran kerja sama penayangan Piala Dunia 2026 di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Bernardus menjelaskan pemilihan Telkomsel sebagai mitra penayangan digital dilakukan melalui proses yang transparan dan mempertimbangkan kemampuan jangkauan layanan. Menurut dia, kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan siaran berkualitas dan memberikan hiburan sehat bagi penonton selama penyelenggaraan ajang empat tahunan itu. Dari Telkomsel, dinilai dapat memperluas pilihan akses masyarakat untuk menikmati pertandingan secara digital. Kerja sama ini juga telah disesuaikan dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan FIFA, terkait pemilihan mitra penayangan dan rantai pasokan untuk layanan siaran.

Vice President (VP) Digital Lifestyle Telkomsel Kemas Muhammad Fadhli menyatakan, perusahaan itu berkomitmen menjaga kualitas siaran pertandingan agar tetap dapat dinikmati secara maksimal. Penayangan Piala Dunia 2026 melalui MAXstream TV juga akan didukung berbagai program dan kanal hiburan yang telah tersedia, sehingga semakin menambah daya tarik bagi pengguna. Akses penawaran paket penayangan nantinya akan dibuka secara luas bagi pelanggan Telkomsel melalui aplikasi MyTelkomsel.

Kemas menambahkan, akses ini akan dibuka seluas-luasnya bagi pelanggan Telkomsel dan aktivasi pembelian dilakukan di aplikasi MyTelkomsel sehingga pengguna harus menggunakan kartu Telkomsel





