TVRI dan ANTARA Promosikan Penyiaran Piala Dunia 2026 Melalui Kegiatan Bola Gembira

Direktur Utama LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar bersama Plt Direktur Utama TVRI Rika Damayanti dan Direktur Layanan RRI Yonas Markus Tuhuleruw hadir dalam Fun Walk Bola Gembira 2026 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan program penyiaran Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. TVRI juga menggelar promosi di Surabaya dengan Kick Off Bola Gembira pada HBKB.

Direktur Utama Lembaga Kebahasaan dan Berita Nasional (LKBN) ANTARA Benny Siga Butarbutar bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Televisi Republik Indonesia ( TVRI ) Rika Damayanti dan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia (RRI) Yonas Markus Tuhuleruw mengikuti kegiatan Fun Walk Bola Gembira 2026 di Jalan Sudirman, Jakarta, pada Minggu (3/5/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkenalkan program penyiaran Bola Gembira TVRI yang akan menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026. Acara ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menonton siaran Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di sisi lain, TVRI Jawa Timur juga ikut aktif dalam menyosialisasikan acara Bola Gembira 2026.

Pegawai TVRI Jawa Timur membentangkan spanduk saat Kick Off Bola Gembira pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur, pada hari yang sama. Acara ini bertujuan untuk mempromosikan penyiaran Piala Dunia (FIFA World Cup) 2026 kepada masyarakat. Selain itu, warga Surabaya juga turut serta dalam kegiatan ini dengan berpose di depan spanduk sebagai bentuk dukungan terhadap acara tersebut. Selain kegiatan di Jakarta dan Surabaya, TVRI juga menggelar berbagai aktivitas promosi di beberapa kota besar di Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh penjuru negeri dapat mengetahui dan menikmati siaran Piala Dunia 2026. TVRI berharap bahwa dengan berbagai kegiatan promosi ini, siaran Piala Dunia dapat menjadi salah satu acara yang paling dinantikan oleh para penggemar bola di Indonesia. TVRI juga berkomitmen untuk menyajikan siaran dengan kualitas terbaik agar para penonton dapat menikmati setiap momen penting dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. ANTARA berkomitmen untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan memastikan bahwa semua konten yang diproduksi tetap aman dari penggunaan yang tidak sah





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 TVRI ANTARA Bola Gembira Promosi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

May Day 2026: Suara Pengemudi Ojol dan Persaingan Ketat Liga Sepak BolaAksi May Day 2026 di Monas diwarnai aspirasi pengemudi ojol terkait keamanan dan kesejahteraan, serta perkembangan terbaru dalam persaingan Super League dan isu-isu nasional lainnya.

Read more »

Terpopuler: Profil Selebgram yang Curi Perhatian Wisuda Arhan, Indonesia-HongKong Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026Cek rangkuman berita bola terpopuler: Masalah visa Iran di Piala Dunia 2026, persiapan Liverpool tanpa Mo Salah vs MU, hingga pengumuman FIFA ASEAN Cup 2026 di RI.

Read more »

Federasi Sepak Bola Iran Bakal Rapat dengan FIFA Bahas Nasib di Piala Dunia 2026Federasi Sepak Bola Iran bakal menggelar pertemuan dengan FIFA terkait nasib Timnas Iran di Piala Dunia 2026.

Read more »

Top 3 Berita Timnas Indonesia: Jay Idzes-Maarten Paes Diizinkan Main, Erick Thohir Bertemu Sekjen KNVB, hingga Raja Assist yang Eligible DinaturalisasiTiga berita terpopuler seputar Timnas Indonesia yang paling banyak dibaca di tvOnenews.com, mulai dari turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 hingga isu naturalisasi. Timnas Indonesia terus menjadi sorotan jelang Piala AFF 2026, termasuk partisipasi dalam FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai tuan rumah Divisi 1. Erick Thohir bertemu Sekjen KNVB untuk kolaborasi pengembangan sepak bola nasional, sementara Jay Idzes-Maarten Paes diizinkan bermain meski Timnas Indonesia kehilangan 'Durian Runtuh' dari FIFA.

Read more »

TVRI gelar fun walk Bola Gembira sambut Piala Dunia 2026Televisi Republik Indonesia (TVRI) menggelar kegiatan olahraga fun walk (jalan santai/jalan sehat) "Bola Gembira” bersama di Car Free Day (CFD) ...

Read more »

ANTARA dukung penuh TVRI sukseskan tayangan Piala Dunia 2026Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar menegaskan pihaknya mendukung penuh TVRI dalam menyukseskan tayangan Piala Dunia 2026 yang digelar di ...

Read more »