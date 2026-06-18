Turunnya Harga Minyak Dunia Berpotensi Mengurangi Tekanan Subsidi dan Kompensasi Energi di APBN 2026

Turunnya harga minyak dunia akibat meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengurangi tekanan subsidi dan kompensasi energi di APBN 2026. Namun, risiko fiskal belum sepenuhnya hilang karena kebutuhan belanja program prioritas yang terus membesar, tingginya harga energi, dan pelemahan rupiah.

Turunnya harga minyak dunia akibat meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengurangi tekanan subsidi dan kompensasi energi di APBN 2026 . Namun, risiko fiskal belum sepenuhnya hilang karena kebutuhan belanja program prioritas yang terus membesar, tingginya harga energi, dan pelemahan rupiah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa meredanya konflik di Timur Tengah berpotensi mengurangi kebutuhan subsidi energi yang selama ini menjadi salah satu sumber tekanan terhadap APBN. Jika harga energi global kembali stabil, pemerintah berpeluang memperoleh ruang fiskal tambahan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Menurut dia, pemerintah sejak awal telah mengantisipasi risiko lonjakan harga energi dengan menyiapkan alokasi anggaran untuk subsidi energi. Oleh karena itu, apabila harga minyak dunia menurun, kebutuhan subsidi dan kompensasi juga akan berkurang.

Purbaya menjelaskan bahwa berkurangnya tekanan subsidi akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah dalam mengelola APBN dan membiayai program-program prioritas. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan perkembangan harga minyak dunia dan menyesuaikan alokasi anggaran untuk subsidi energi. Para pejabat Amerika Serikat dan Iran secara terpisah menyatakan telah mencapai kesepakatan damai, Senin (15/6/2026). Kesepakatan damai direncanakan ditandatangani pada Jumat (19/6/2026) di Geneva, Swiss.

Hal ini menurunkan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi dari kawasan Timur Tengah sehingga mendorong harga minyak dunia bergerak turun dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, kenaikan harga energi dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi di APBN 2026. Pada saat sama, pemerintah juga harus membiayai sejumlah program prioritas yang membutuhkan dana besar. Realisasi subsidi dan kompensasi hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp 203,7 triliun atau melonjak 208,2 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi dan kompensasi hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp 203,7 triliun atau melonjak 208,2 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Angka ini telah menyerap lebih dari 53 persen dari total anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2026 senilai Rp 381,3 triliun. Besarnya beban tersebut tidak terlepas dari kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kedua faktor ini merupakan variabel yang paling sensitif terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Kerentanan APBN terhadap gejolak harga energi dan nilai tukar rupiah masih tergolong tinggi. Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia sebesar 1 dolar AS per barel berisiko menambah belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun dan memperlebar defisit APBN hingga Rp 6,8 triliun. Sementara itu, setiap pelemahan nilai tukar rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS diperkirakan meningkatkan belanja negara sekitar Rp 6,1 triliun dan menambah defisit sekitar Rp 800 miliar.

Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia senilai 1 dollar AS per barel berisiko menambah belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun dan memperlebar defisit APBN hingga Rp 6,8 triliun. Tekanan terhadap fiskal juga berpotensi meningkat apabila kenaikan harga BBM nonsubsidi mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM bersubsidi yang bebannya ditanggung APBN. Sejak awal Juni 2026, harga Pertamax telah naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Namun, harga tersebut dinilai masih berada di bawah tingkat keekonomian.

Kepala Center of Food, Energy, dan Sustainable Development Indef Abra Talattov, dalam materi presentasi bertajuk Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi: Pertamax dan Daya Beli, Antara Rasionalitas Bisnis dan Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa harga BBM nonsubsidi tidak hanya dipengaruhi harga minyak mentah dunia, tetapi juga nilai tukar rupiah, biaya distribusi, dan struktur biaya produksi yang terus berubah mengikuti dinamika pasar energi global. Meski demikian, dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi nasional diperkirakan relatif terbatas.

Pengguna Pertamax merupakan segmen tertentu dengan volume konsumsi yang jauh lebih kecil dibandingkan Pertalite maupun solar subsidi yang digunakan secara luas oleh masyarakat dan pelaku usaha. Namun, kenaikan harga Pertamax berisiko menimbulkan konsekuensi lain. Selisih harga antara Pertamax dan Pertalite kini mencapai Rp 6.250 per liter atau sekitar 62 persen





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Harga Minyak Dunia Subsidi Energi Kompensasi Energi APBN 2026 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Konflik Amerika Serikat Dan Iran

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