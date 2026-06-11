Turki vs Belanda: Perbedaan Jam Kerja di Eropa

Artikel ini membahas tentang perbedaan jam kerja di Eropa, dengan Turki memiliki jam kerja paling panjang, yakni 42,4 jam per minggu, sedangkan Belanda memiliki jam kerja paling pendek. Selain itu, juga dibahas faktor-faktor seperti perundingan kolektif, pekerjaan paruh waktu, dan struktur ekonomi yang mempengaruhi perbedaan jam kerja di Eropa.

Turki negara dengan jam kerja paling panjang, yakni 42,4 jam per minggu. Sebaliknya, Belanda paling pendek. Mana yang lebih baik? Ada perbedaan mencolok dalam jam kerja di Eropa .

Di beberapa negara, jam kerja bisa mencapai delapan jam lebih banyak per minggu dibandingkan dengan negara-negara lain. Di negara-negara anggota Uni Eropa, para pekerja rata-rata bekerja 35,9 jam per minggu. Di Belanda, orang bekerja 31,9 jam per pekan, sementara di Yunani 39,6 jam per minggu. Di seluruh Eropa, jam kerja terpanjang terdapat di Turki, yakni 42,4 jam per minggu.

Setelah itu, Bosnia-Herzegovina dengan 40,9 jam dan Serbia 40,6 jam. Jam kerja di ketiga negara itu lebih dari delapan jam sehari selama lima hari kerja dalam seminggu. Berikutnya ada Makedonia Utara (39,5 jam) dan Bulgaria (38,7 jam). Data tersebut dikeluarkan kantor statistik Uni Eropa, Eurostat, yang dipublikasikan di laman Para ahli mengungkapkan, perundingan kolektif, pekerjaan paruh waktu, dan struktur ekonomi sebagai pendorong utama kesenjangan jam kerja di Eropa.

Guru Besar Universitas Leeds David Spencer mengatakan, di negara mana pun, pekerja tidak bisa menentukan jam kerja sendiri. Jam kerja ditentukan pemberi kerja.

"Produktivitas yang lebih rendah mungkin menjelaskan mengapa jam kerja di negara-negara itu lebih panjang. Ditambah lagi masalah kurangnya kekuatan pekerja," ujarnya. Jam kerja di Belanda paling pendek di seluruh Eropa. Jorge Cabrita, Manajer Riset Senior Eurofound, mengatakan, pekerja paruh waktu mencakup hampir 43 persen dari total pekerjaan di Belanda.

Persentase ini jauh lebih tinggi daripada negara anggota UE lainnya. Belanda juga memiliki rata-rata jam kerja mingguan yang disepakati secara kolektif terpendek di UE.

"Belanda sudah beralih ke lebih banyak pekerjaan paruh waktu yang membantu mengurangi rata-rata jam kerja mingguan. Namun, jam kerja mingguan untuk pekerja penuh waktu masih mendekati 40 jam," kata Spencer. Jam kerja di Belanda dua jam lebih sedikit per minggu dibandingkan Jerman, Norwegia, dan Denmark dengan 33,9 jam kerja per minggu. Rata-rata jam kerja juga di bawah 35 jam per minggu di Austria (34,0 jam), Belgia (34,3 jam), dan Finlandia (34,7 jam).

Di tujuh negara ini, rata-rata waktu kerja kurang dari tujuh jam per hari, lima hari seminggu. Jerman memiliki jam kerja lebih pendek di antara empat ekonomi terbesar UE, yakni Perancis, Italia, dan Spanyol, dengan 33,9 jam. Adapun Spanyol mencatat jam kerja terpanjang (36,3 jam).

"Jam kerja yang lebih pendek di Jerman, misalnya, sebagian mencerminkan kekuatan serikat pekerja dan efek positif dari perundingan kolektif," kata Spencer menjelaskan. Secara umum, negara-negara Eropa utara dan barat cenderung mempunyai jam kerja yang lebih pendek dibandingkan negara-negara Eropa timur dan tengah. Menurut Cabrita, pengaturan waktu kerja, struktur ketenagakerjaan, dan struktur ekonomi yang lebih luas menjadi pendorong utama perbedaan antarnegara.

Ia menjelaskan, negara-negara di mana serikat pekerja dan perundingan bersama memainkan peran lebih besar dalam menetapkan batas waktu kerja, cenderung memiliki jam kerja aktual lebih pendek.

"Perundingan bersama yang lebih kuat juga terkait dengan lebih sedikit waktu lembur dan kepatuhan lebih besar terhadap peraturan ketenagakerjaan," ujarnya. Struktur ketenagakerjaan, termasuk bagaimana pekerja didistribusikan berdasarkan pekerjaan, sektor, status pekerjaan dan jenis kontrak juga memainkan peran penting. Cabrita mencatat bahwa semakin besar jumlah pekerja paruh waktu maka rata-rata jam kerja cenderung semakin pendek. Pekerja mandiri umumnya memiliki otonomi lebih besar atas jadwal kerja.

Mereka cenderung bekerja lebih lama dibandingkan pegawai, terutama jika mempekerjakan orang lain. Struktur ekonomi pun penting. Bobot relatif dari berbagai sektor dalam suatu perekonomian dapat memengaruhi rata-rata jam kerja. Ini karena beberapa industri biasanya memerlukan jadwal kerja yang lebih lama dibandingkan dengan industri lainnya.

Pekerja terampil di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat waktu kerja terlama dalam seminggu di UE, yakni 42 jam. Diikuti oleh manajer (40,6 jam) dan angkatan bersenjata (39,4 jam). Di sisi lain, pekerja pada pekerjaan dasar mencatat rata-rata minggu kerja terpendek, yakni 31,8 jam. Setelah itu, pekerja pendukung administrasi (34,0 jam) serta pekerja jasa dan penjualan (34,5 jam).

Eurofound menyebutkan, perbedaan jam kerja antarnegara Eropa juga disebabkan faktor sejarah industrialisasi, tingkat produktivitas ekonomi, kekuatan serikat pekerja, hingga struktur pasar tenaga kerja. Negara-negara Eropa barat dan utara umumnya memiliki tradisi perundingan kolektif yang lebih kuat antara pekerja dan pengusaha. Dalam sistem ini, serikat pekerja memiliki posisi tawar besar untuk menegosiasikan jam kerja, hak cuti, hingga kompensasi lembu





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eropa Jam Kerja Perbedaan Perundingan Koltifif Pekerjaan Paruh Waktu Struktur Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

7 Perbedaan Psikopat dan Sosiopat Menurut Psikologi yang Perlu Kamu KetahuiLima kebiasaan nutrisi ini membuktikan bahwa kulit sehat dan glowing yang sesungguhnya dibangun dari dalam melalui asupan yang tepat dan konsisten.

Read more »

Perbedaan Masuk Angin Biasa dengan Angin Duduk yang Bisa Sebabkan Masalah JantungPerbedaan masuk angin biasa dan angin duduk bisa jadi tanda masalah jantung. Kenali gejala dan segera cari pertolongan medis untuk cegah risiko.

Read more »

Kata Herdman Soal Peran Marselino dan Beckham di Timnas IndonesiaPelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengutarakan pendapatnya mengenai perbedaan karakter permainan Marselino Ferdinan dan Beckham Putra.

Read more »

Sama-Sama Mengandung Kafein, Ini Perbedaan Dampak Kopi dan Soda terhadap TubuhmuKopi dan soda sama-sama mengandung kafein, tetapi dampaknya terhadap energi, gula darah, dan kesehatan tubuh berbeda.

Read more »