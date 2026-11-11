Tur Rumah Baru Ria Ricis di Cilandak: Fasilitas Mewah dan Desain Modern

Ria Ricis memamerkan rumah barunya di Cilandak, Jakarta Selatan. Bangunan ini memiliki luas 550 dengan fasilitas kolam renang dalam ruangan, AC sentral, dan lantai marmer yang mewah.

Content creator Ria Ricis resmi memamerkan hunian baru miliknya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Bangunan seluas 550 unit tersebut merupakan hasil renovasi total dari struktur lama yang dibongkar selama sekitar dua tahun. Proses pembangunan ini disesuaikan dengan kebutuhan hidup bersama putrinya, Moana.

Fasilitas Premium dan Arsitektur Klasik Modern

Rumah ini mengusung konsep klasik modern dengan detail ornamen emas pada pagar putih berornamen. Sistem keamanan menggunakan kata sandi untuk pintu otomatis yang membuka ke halaman depan. Pilar berlapis batu krem dengan relief putih serta lampu dinding menambah kesan megah pada fasad utama.

Also read Rumah Sarwendah Terancam Dilelang, Ruben Onsu Sudah Dipanggil Bank BCA

Di dalam bangunan, seluruh permukaan lantai dilapisi marmer mengilap yang terhubung oleh tangga marmer elegan. Sistem pendingin udara menggunakan AC sentral serupa dengan instalasi di pusat perbelanjaan. Ruangan kantor dan kamar mandi tamu juga telah selesai dibangun dengan finishing cat baru yang masih segar.

Dapur Fungsional dan Kolam Renang Dalam Ruangan

Ruang dapur dirancang khusus untuk aktivitas memasak dengan kitchen set putih yang sebagian terpasang. Peralatan besar seperti kulkas masih terlindung plastik karena perabot belum sepenuhnya dimasukkan. Sudut ruang tamu disiapkan untuk pemasangan televisi layar besar yang akan melengkapi estetika interior.

Advertisement

Kolam renang dengan ubin biru terletak di area dalam rumah bersebelahan dengan pintu kaca besar. Dinding dan tiang sekitarnya dicat petak kuning dan hijau menciptakan nuansa ceria. Kedalaman air mencapai 2,6 meter sesuai data awal pembangunan pada September 2024.

Area Bermain Anak dan Ruang Ibadah Lantai Tiga

Lantai kedua didedikasikan sepenuhnya sebagai area bermain untuk Moana dengan tema pink yang dominan. Tim desain interior menangani penempatan lemari dan penataan ruang lainnya sesuai kesepakatan. Kamar khusus untuk suster dan asisten rumah tangga juga tersedia di tingkat ini.

Lantai tiga menawarkan ruang paling lapang dengan lantai kayu terang dan plafon LED tersembunyi. Jendela lengkung memungkinkan sirkulasi cahaya alami masuk ke ruangan kosong saat tur dilakukan. Rencana penggunaan ruang ini adalah sebagai musala keluarga untuk aktivitas ibadah.