Tuntutan Seumur Hidup untuk Mantan Kapolres Bima Didik Putra Kuncoro

Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dituntut hukuman seumur hidup karena terbukti menerima suap terkait peredaran narkoba senilai miliaran rupiah.

Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara seumur hidup terhadap mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dalam perkara peredaran narkotika yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri (PN) Bima. Tuntutan pidana ini dibacakan secara resmi oleh Jaksa Syahrur Rahman pada persidangan yang dipimpin oleh Ketua Hakim Rifai di Pengadilan Negeri Bima, Kamis, 12 November 2026. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas dugaan pelanggaran hukum berat yang melibatkan mantan pejabat kepolisian tersebut dalam jaringan kejahatan narkoba di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penuntutan seumur hidup ini menunjukkan tingkat keparahan kasus yang sangat tinggi mengingat melibatkan mantan pemimpin di institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan integritas bagi masyarakat.

Detail Tuntutan Pidana dan Sanksi Denda

Jaksa Syahrur Rahman menyatakan secara eksplisit dalam surat tuntutannya bahwa terdakwa AKBP Didik Putra Kuncoro dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut agar terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar kepada negara. Sanksi ini dikenakan sebagai bentuk tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya saat masih berstatus sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang aktif. Denda ini merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan dampak jera yang signifikan terhadap pelaku yang menyalahgunakan wewenang jabatan.

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Jika terdakwa tidak mampu membayar denda sebesar Rp1 miliar tersebut dalam jangka waktu satu tahun, jaksa mengusulkan agar seluruh harta atau aset milik terdakwa akan disita. Harta benda yang disita tersebut selanjutnya akan dilelang untuk diserahkan kepada negara. Mekanisme penyitaan aset ini diatur sebagai tindakan替代 (subsider) untuk memastikan bahwa sanksi pidana dapat ditegakkan meskipun terdakwa tidak membayar denda secara langsung. Hal ini merupakan standar prosedur dalam perkara korupsi dan narkoba yang melibatkan uang dalam jumlah besar.

Apabila hasil penyitaan dan lelang aset terdakwa ternyata tidak mencukupi untuk membayar denda Rp1 miliar, kewajiban pembayaran tersebut akan diganti dengan pidana penjara pengganti selama 190 hari. Ketentuan ini ensures bahwa tidak ada bentuk penghindaran hukuman bagi terdakwa. Prosedur penggantian denda dengan kurungan ini menjadi langkah terakhir jika mekanisme pengumpulan aset telah dilakukan secara maksimal namun masih terdapat kekurangan nilai pembayaran. Tuntutan ini mencerminkan keberanian aparat penegak hukum untuk tidak memberikan ampun kepada mereka yang melanggar hukum.

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Dugaan Suap Miliaran Rupiah dan Pelanggaran Astacita

JPU mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp2,8 miliar oleh AKBP Didik Putra Kuncoro dari terdakwa AKP Malaungi. Uang dalam jumlah besar tersebut diyakini berasal dari setoran hasil operas bandar narkotika yang beroperasi di wilayah hukum Polres Bima Kota. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara rutin menerima setoran dari bawahan selama menjabat sebagai Kapolres Bima Kota. Penerimaan uang tersebut dikaitkan secara langsung dengan aktivitas ilegal yang dibiarkan atau bahkan difasilitasi olehnya sebagai pejabat kepolisian.

Selain itu, JPU juga mengungkapkan bahwa terdakwa menerima setoran dari jatah paket proyek di lingkungan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang tidak hanya terbatas pada kasus narkoba, tetapi juga mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran atau proyek pemerintah. Kombinasi antara penerimaan uang dari sindikat narkoba dan proyek pemerintah menciptakan jaringan korupsi yang kompleks dan sulit untuk diurai tanpa penelusuran mendalam. Jaksa menilai bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kewajibannya kepada negara yang seharusnya melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan.

Di sisi lain, tindak pidana tersebut juga dinilai sebagai pelanggaran terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Kapolri. Asta Cita merupakan visi dan misi strategis kepolisian yang menekankan integritas, pelayanan publik, dan penegakan hukum yang adil. Ketika seorang mantan Kapolres seperti Didik Putra Kuncoro melanggar aturan ini, ia tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Perlindungan masyarakat merupakan tugas utama kepolisian, namun dalam kasus ini, pejabat tersebut justru menjadi bagian dari masalah.

Sikap Terdakwa dan Implikasi Masa Depan

Dalam persidangan yang berlangsung di PN Bima, terdakwa AKBP Didik Putra Kuncoro tidak mengakui perbuatannya. Sikap penolakan ini membuat proses persidangan menjadi lebih sulit karena tidak adanya pengakuan yang dapat mempersingkat jalannya pemeriksaan. Lebih lanjut, JPU menyatakan bahwa terdakwa bersifat tidak kooperatif dalam persidangan, yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan kadar hukuman. Ketidakkooperatifan ini sering dilihat sebagai tanda bahwa terdakwa masih berusaha mempertahankan posisi atau menyembunyikan informasi yang mungkin masih tersembunyi.

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Kasus ini memberikan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi masyarakat Bima Kota. Sebagai mantan Kapolres, Didik Putra Kuncoro memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dugaan keterlibatannya dalam jaringan narkoba menimbulkan rasa kecewa dan kehilangan kepercayaan di tengah masyarakat. Warga Kota Bima yang selama ini merasa aman di bawah kepemimpinan polisi kini mempertanyakan integritas para pemimpin kepolisian di masa lalu. Kejadian ini juga memicu permintaan transparansi lebih lanjut dari institusi kepolisian dalam menangani kasus-kasus internal.

Selanjutnya, persidangan akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hakim Ketua Rifai dan majelis hakim akan mendengarkan seluruh argumen dan fakta yang telah dikumpulkan untuk menjatuhkan putusan akhir. Proses hukum ini akan menentukan apakah tuntutan seumur hidup yang diajukan Jaksa Syahrur Rahman akan dikabulkan sepenuhnya. Masyarakat menunggu dengan cermat perkembangan kasus ini karena menyangkut masa depan penegakan hukum di daerah tersebut. Keputusan hakim nantinya akan menjadi preseden penting bagi para pejabat kepolisian yang berpotensi menyalahgunakan wewenang.