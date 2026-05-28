Tuntutan Besar Australia terhadap 3M atas Kontaminasi PFAS dan Rencana REA Group Akuisisi Rightmove

Australia menuntut 3M sebesar 1,4 miliar dolar AS atas tuduhan menyembunyikan bahaya PFAS, sementara REA Group mempertimbangkan akuisisi portal properti Inggris Rightmove sebagai langkah ekspansi global.

Pemerintah Australia telah menuntut perusahaan kimia multinasional 3M sebesar 1,4 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar 24,99 triliun rupiah, menuduh perusahaan tersebut menutup‑tutupi informasi mengenai bahaya bahan kimia perfluoroalkyl dan perfluoroalkyl substances ( PFAS ) yang terkandung dalam busa pemadam kebakaran AFFF.

Jaksa Agung Australia, Michelle Rowland, menyatakan bahwa tuntutan ini menjadi klaim hukum terbesar yang pernah diajukan terhadap 3M di negara tersebut. Menurut dakwaan, 3M secara sengaja menyebarkan laporan bahwa busa pemadam kebakaran tersebut aman, padahal pada kenyataannya bahan kimia tersebut tidak terurai secara alami, terus mencemari air, tanah, dan rantai makanan, serta menumpuk di dalam tubuh manusia dengan potensi menimbulkan kanker dan gangguan kesehatan lainnya.

Pemerintah mengklaim bahwa biaya pembersihan dan mitigasi kontaminasi PFAS di 28 lokasi aset pertahanan telah melebihi satu miliar dolar, dan beban finansial tersebut akhirnya harus ditanggung oleh wajib pajak. Rowland menambahkan bahwa perilaku 3M yang menyesatkan telah menimbulkan kerugian besar bagi anggaran pertahanan dan menghambat upaya pembersihan lingkungan yang tepat. Sebagai respons, 3M menolak tuduhan bahwa mereka memproduksi atau menjual produk berbasis PFAS di Australia, menyatakan bahwa penjualan busa tersebut sudah dihentikan dua puluh tahun lalu.

Perusahaan menegaskan bahwa sejak tahun 2022 mereka telah mengumumkan penghentian produksi dan penggunaan PFAS secara global, sebagai langkah proaktif menghadapi kekhawatiran kesehatan publik. Meskipun demikian, bukti-bukti yang diperoleh otoritas Australia menunjukkan bahwa Departemen Pertahanan tetap menggunakan busa pemadam kebakaran mengandung PFAS selama dua dekade setelah 3M menghentikan penjualan di pasar domestik. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan adanya dokumen internal yang mengindikasikan pengetahuan perusahaan mengenai risiko lingkungan dan kesehatan yang signifikan, namun tetap disembunyikan atau disajikan secara menyesatkan kepada regulator dan publik.

Di sisi lain, berita bisnis lain muncul dari sektor properti digital. REA Group, perusahaan portal properti asal Melbourne yang dimiliki mayoritas oleh News Corp, mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan tawaran akuisisi terhadap Rightmove, portal properti terkemuka di Inggris. Menurut laporan CNBC International pada 7 September 2024, REA Group tengah mengevaluasi kemungkinan penawaran tunai serta saham, meskipun belum melakukan diskusi resmi dengan pihak Rightmove.

Nilai pasar Rightmove saat ini sekitar 4,34 miliar poundsterling, dan akuisisi potensial ini dipandang sebagai langkah transformasional untuk memperluas jejak digital REA Group di pasar internasional. Sementara saham REA Group naik signifikan setelah pengumuman tersebut, perusahaan sebelumnya pernah menjual aset properti digitalnya di Inggris, yaitu PropertyFinder





