Tuntutan Berat untuk Konsultan Teknologi Kemendikbudristek dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

Jaksa penuntut menuntut hukuman 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah terhadap mantan konsultan teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Ibrahim Arief dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Tuntutan ini jauh lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih, yang masing-masing dituntut 6 tahun penjara. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,1 triliun.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, jaksa penuntut umum melayangkan tuntutan pidana yang sangat berat kepada Ibrahim Arief, mantan konsultan teknologi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ). Ia didakwa terlibat dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait dengan pengadaan laptop Chromebook di kementerian tersebut. Jaksa menuntut agar majelis hakim menyatakan Ibrahim Arief bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun kepadanya. “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 15 tahun,” tegas jaksa saat membacakan amar tuntutan di hadapan majelis hakim pada Kamis, 16 April 2026.

Selain hukuman badan yang signifikan, Ibrahim Arief juga dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp 1 miliar. Jika denda ini tidak dapat dilunasi, maka ia akan diganti dengan kurungan tambahan selama 190 hari. Lebih lanjut, jaksa juga memerintahkan agar Ibrahim Arief membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 16.922.945.800. Apabila uang pengganti ini tidak dapat dilunasi, maka pidana tambahan berupa kurungan selama 7 tahun 6 bulan akan diberlakukan.

Tuntutan yang dijatuhkan kepada Ibrahim Arief ini secara mencolok lebih tinggi dibandingkan dengan dua terdakwa lain yang juga menjalani persidangan pada hari yang sama, yaitu Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih. Keduanya hanya dituntut pidana penjara selama 6 tahun. Sri Wahyuningsih, yang pada tahun 2020-2021 menjabat sebagai Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, dan Mulyatsyah, yang pada periode yang sama menjabat sebagai Direktur SMP Kemendikbudristek, masing-masing dituntut membayar pidana denda sebesar Rp 500 juta, dengan subsider 120 hari kurungan apabila tidak terbayarkan. Mulyatsyah secara khusus juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 2,28 miliar.

Dalam berkas dakwaannya, jaksa secara gamblang memaparkan bahwa para terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat fantastis, yaitu mencapai Rp 2,1 triliun. Kerugian ini berasal dari pengadaan perangkat Chromebook dan sistem manajemen perangkat Chrome (chrome device manager atau CDM) yang dilakukan pada tahun anggaran 2020-2022. Rincian kerugian tersebut dijelaskan lebih lanjut. Sebagian besar kerugian, yaitu sebesar Rp 1,56 triliun, timbul akibat adanya kemahalan harga dalam pengadaan unit Chromebook. Sisanya, sebesar US$ 44.054.426 atau setara dengan Rp 621,38 miliar, berasal dari pengadaan CDM yang menurut analisis jaksa sama sekali tidak memiliki urgensi dan manfaat yang jelas bagi institusi.

Jaksa menekankan bahwa seluruh proses pengadaan ini tidak mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip pengadaan yang seharusnya. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim, diduga turut berperan melalui Ibrahim Arief, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan. Mereka diduga melakukan peninjauan ulang (reviu) terhadap program digitalisasi pendidikan, yang pada akhirnya mengarahkan pada pemilihan laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome dan CDM. Keputusan ini menurut jaksa tidak didasarkan pada identifikasi kebutuhan yang cermat terhadap sektor pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Akibatnya, program ini dilaporkan mengalami kegagalan, terutama dalam penerapannya di daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Jaksa juga mengungkapkan bahwa para terdakwa diduga secara kolektif menyusun struktur harga satuan dan alokasi anggaran untuk pengadaan pada tahun 2020. Proses ini dilakukan tanpa adanya survei yang memadai dan tanpa didukung oleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akuntabel. Dokumen harga dan alokasi anggaran yang disusun tanpa dasar kuat ini kemudian dijadikan acuan utama dalam pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2021 dan 2022. Lebih lanjut, para terdakwa diduga melakukan pengadaan laptop Chromebook melalui berbagai platform, baik melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), yang berlangsung selama tahun 2020, 2021, dan 2022.

Namun, seluruh proses pengadaan ini, menurut hemat jaksa, tidak disertai dengan evaluasi harga yang memadai dan tidak didukung oleh referensi harga yang objektif. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya permainan dalam pengadaan yang merugikan negara. Skandal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran negara dalam program-program strategis pendidikan.

Kasus ini terus memicu perhatian publik dan media, menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama yang melibatkan dana besar dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan nasional.

Peristiwa ini menjadi catatan kelam dalam upaya modernisasi pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi pengingat keras bagi para penyelenggara negara akan tanggung jawab besar yang diemban dalam menjaga amanah rakyat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan.

Pemeriksaan lebih lanjut dan pembuktian di persidangan diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta yang terjadi serta memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat.

Fenomena ini juga berpotensi memicu reformasi struktural dalam sistem pengadaan di kementerian-kementerian lain untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap implementasi program digitalisasi pendidikan, yang seharusnya menjadi katalisator kemajuan, namun justru tercoreng oleh isu korupsi.

Upaya pemulihan kerugian negara menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini, di samping penegakan hukum bagi para pelaku.

Masyarakat luas menanti putusan pengadilan yang adil dan memberikan efek jera bagi para koruptor, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Implikasi dari kasus ini juga menyentuh ranah integritas moral para pejabat publik, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.





