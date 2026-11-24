PN Surakarta menjatuhkan tuntutan 9 bulan penjara untuk Murdo Krismanto Putro atas kepemilikan senjata api laras panjang ilegal dan amunisi di Surakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan tuntutan pidana sembilan bulan penjara terhadap terdakwa Murdo Krismanto Putro dalam perkara kepemilikan senjata api laras panjang ilegal yang disertai puluhan butir amunisi. Kasus ini mendapat sorotan publik karena senjata yang disita bukanlah pistol sederhana, melainkan senjata api laras panjang jenis BCM buatan Amerika Serikat yang dilengkapi dengan 40 butir amunisi kaliber 5,56 mm.

Mekanisme Penahanan Dan Proses Sidang

Proses hukum ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan penggunaan pelat nomor dinas Kementerian Pertahanan secara palsu serta kepemilikan senjata api tanpa izin yang sah. Tim Puspom TNI kemudian melakukan penindakan di Jalan Pajajaran 1 Nomor 78, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pada Jumat tanggal 3 Juli 2026.

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Petugas mendatangi rumah Murdo Krismanto Putro untuk menyerahkan surat undangan klarifikasi terkait laporan tersebut. Saat berada di lokasi, petugas menemukan sebuah kotak berwarna krem yang tergeletak di lantai dan terlihat mencurigakan. Ketika dimintai keterangan oleh petugas, Murdo mengakui bahwa kotak tersebut berisi senjata api yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan resmi apa pun.

Posisi Pihak Penuntut Dan Keterangan Jaksa

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bagyo Mulyono mengajukan tuntutan keras saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu tanggal 18 November 2026. Jaksa meminta majelis hakim untuk menyatakan Murdo Krismanto Putro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyembunyikan, atau menyimpan senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan berbahaya lainnya.

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JPU Bagyo Mulyono secara eksplisit menyatakan bahwa putusan hukuman penjara selama sembilan bulan akan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa. Namun, keputusan akhir menetapkan agar Murdo tetap berada dalam tahanan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Jaksa juga membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000 kepada terdakwa sebagai bagian dari sanksi administratif ringan dalam persidangan ini.

Barang Bukti Senjata Dan Amunisi Yang Disita

Selain tuntutan penjara, jaksa meminta agar sejumlah barang bukti utama dirampas untuk dimusnahkan demi keselamatan umum. Barang bukti tersebut meliputi satu koper senjata api berwarna hitam, satu pucuk senjata api laras panjang BCM Made in USA BCM-MCMR-13 dengan nomor paten US PAT ENT 8900581, dua magasin, serta 40 butir peluru kaliber 5,56 mm.

Sejumlah dokumen terkait pemeriksaan dan penyitaan senjata api juga diminta untuk tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai alat bukti yang sah. Berbeda dengan senjata yang dimusnahkan, satu buah HP Samsung S25 ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa Murdo Krismanto Putro karena tidak termasuk dalam kategori barang bukti kejahatan senjata api.

Dampak Nyata Bagi Pelaku Dan Langkah Selanjutnya

Pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat hukum menemukan koper berwarna krem yang berisi senjata api laras panjang rakitan jenis AR-15 Model M4 dengan merek BCM. Berdasarkan hasil pemeriksaan basis data Bidyanmas Baintelkam Polri, nomor seri senjata 8900581 tidak ditemukan dalam rekaman resmi, menandakan senjata tersebut ilegal dan dirakit menggunakan bagian-bagian senjata api pabrikan.

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Status senjata tersebut dipastikan belum pernah tercatat atau teregistrasi di Kementerian Pertahanan RI, sebagaimana tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan. Murdo Krismanto Putro didakwa melanggar Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Murdo bukanlah anggota TNI maupun Polri, juga bukan atlet Perbakin yang memiliki izin khusus, sehingga tidak memiliki legitimasi hukum sama sekali atas kepemilikan senjata tersebut.