Tunisia Pecat Sabri Lamouchi Usai Dibantai Swedia 1-5 di Piala Dunia 2026

Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) resmi memecat pelatih Sabri Lamouchi setelah kekalahan telak 1-5 dari Swedia di Piala Dunia 2026. Mondher Kebaier ditunjuk sebagai pelatih sementara. Tunisia kini harus bangkit menghadapi Jepang dan Belanda di fase grup.

Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) mengambil langkah mengejutkan di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026 yang langsung menjadi sorotan publik sepak bola. Bermain di Monterrey Stadium, Guadalupe, Meksiko pada Senin (15/6/2026) pagi WIB, skuad Tunisia harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor akhir 1-5.

Kekalahan telak dari Swedia ini menjadi pukulan berat bagi Harimau Carthage, yang baru saja memulai perjuangan di Grup F. Kesepakatan resmi telah tercapai untuk memberhentikan pelatih Sabri Lamouchi. Saat ini sedang dilakukan proses penunjukan Mondher Kebaier sebagai pelatih tim nasional untuk sementara, demikian pernyataan FTF. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah laga berakhir, menunjukkan betapa seriusnya federasi menanggapi performa tim.

Pendukung Tunisia yang hadir di stadion maupun yang menyaksikan dari rumah terkejut dengan keputusan mendadak ini, namun banyak yang memahami tekanan besar yang dihadapi tim. Di sisi lain, Swedia tampil dominan dengan permainan cepat dan terorganisir, membuat lini pertahanan Tunisia kewalahan sepanjang pertandingan. Juru taktik asal Prancis yang kini berusia 54 tahun tersebut sejatinya baru memegang tongkat komando kepelatihan sejak Januari 2026 lalu.

Padahal, ia bukanlah sosok asing di kompetisi ini karena pernah menukangi Pantai Gading pada edisi 2014 di Brasil, meski saat itu gagal lolos dari fase grup. Lamouchi diharapkan membawa pengalaman dan strategi baru untuk Tunisia, namun hasil di laga pertama justru menjadi mimpi buruk. Man of The Match Swedia Vs Tunisia: Alexander Isak bak sang pelayan.

Gelandang berusia 22 tahun ini memborong dua gol krusial pada menit ke-7 dan ke-90+6, yang menjadi sebuah momen emosional mengingat ia bertanding melawan negara asal sang ayah. Tiga gol tambahan skuad Skandinavia dicetak oleh Alexander Isak (30'), Viktor Gyokeres (59'), serta Mattias Svanberg (84'), sementara satu gol balasan dicetak oleh Omar Rekik jelang turun minum. Pelatih Swedia, Graham Potter, memuji kedisiplinan anak asuhnya.

Ia menyoroti tingginya tingkat ketenangan serta kedisiplinan para pemain sebagai kunci utama kemenangan besar tersebut, terutama setelah tim lawan sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di penghujung paruh pertama. Saya pikir para pemain tampil dengan stabilitas dan ketenangan sepanjang pertandingan, kata Potter seusai laga. Menurut eks pelatih Chelsea tersebut, anak-anak asuhnya tetap menjalankan instruksi strategi dengan sangat baik dan sama sekali tidak terpancing kepanikan pada babak kedua.

Kini, dengan adanya pergantian di kursi kepelatihan secara mendadak, Timnas Tunisia dihadapkan pada tugas yang sangat berat untuk segera bangkit. Mereka dituntut untuk meraih hasil positif pada laga krusial berikutnya menantang Jepang pada Minggu (21/6/2026) di Guadalupe, sebelum nantinya menutup fase grup dengan menghadapi tim kuat Belanda di Kansas City, demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Mondher Kebaier, yang sebelumnya menangani klub lokal, harus segera menyusun strategi untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain.

Tunisia sebenarnya memiliki potensi besar, dengan pemain-pemain berkualitas seperti Ellyes Skhiri dan Wahbi Khazri, namun mereka belum mampu menunjukkan performa terbaik di turnamen ini. Kegagalan di Piala Dunia sebelumnya juga menjadi bayang-bayang, di mana Tunisia sering terhenti di fase grup. Apakah pergantian pelatih ini akan menjadi titik balik? Atau justru semakin memperburuk situasi?

Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, publik sepak bola Tunisia menaruh harapan besar pada sisa pertandingan untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Dukungan penuh dari suporter diharapkan mampu membangkitkan semangat para pemain yang kini tengah berada dalam tekanan. Analis sepak bola juga menilai bahwa Tunisia harus segera memperbaiki lini belakang dan efektivitas serangan jika ingin bersaing dengan Jepang dan Belanda.

Kedua lawan tersebut memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap remeh, terutama Belanda yang merupakan salah satu favorit juara. Dengan situasi ini, perjalanan Tunisia di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu cerita paling dramatis sejauh ini





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