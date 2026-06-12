Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan saat mengembalikan pukulan ke Lee Chia Hao (Taiwan) di turnamen bulu tangkis Australia Open 2026

Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan saat mengembalikan pukulan ke Lee Chia Hao (Taiwan) dalam pertandingan perempat final turnamen bulu tangkis Australia Open 2026 di Sydney pada Jumat 12 Juni 2026. (Saeed KHAN/AFP)

Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan saat mengembalikan pukulan ke Lee Chia Hao (Taiwan) dalam pertandingan perempat final turnamen bulu tangkis Australia Open 2026 di Sydney pada Jumat 12 Juni 2026 .

(Saeed KHAN/AFP) (Saeed KHAN/AFP)

(Saeed KHAN/AFP) (Saeed KHAN/AFP)

(Saeed KHAN/AFP) Berstatus juara bertahan, Tim Nasional Argentina memusatkan sesi latihan di fasilitas Sporting Kansas City, Amerika Serikat. Megabintang Timnas Argentina, Lionel Messi, sudah mulai bergabung dengan tim setelah sempat mengalami kelelahan otot. Sementara, pelatih Lionel Scaloni fokus mematangkan taktik untuk laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 melawan Aljazair





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