Tunggakan Gaji Pemain PSBS Biak Muncul ke Permukaan, APPI Turun Tangan

Di tengah bergulirnya kompetisi Super League 2025/2026, isu penundaan gaji pemain kembali mengemuka. PSBS Biak dilaporkan menghadapi masalah serius terkait pembayaran hak pemain yang tertunda hingga tiga bulan, memicu perhatian dari Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan menyoroti problema klasik dalam sepak bola nasional.

JAKARTA - Di tengah semaraknya kompetisi Super League 2025/2026 , isu klasik penundaan gaji pemain kembali mencuat. Salah satu peserta kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, PSBS Biak, dilaporkan menghadapi permasalahan serius terkait pembayaran gaji para pemainnya. Pada Rabu, 15 April 2026, sebuah surat anonim beredar luas di grup WhatsApp wartawan sepak bola, yang mengeluhkan penundaan gaji serta minimnya pemenuhan fasilitas pendukung bagi para pemain.

Surat terbuka tersebut ditujukan kepada manajemen PSBS Biak, operator liga ILeague, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Keluhan utama yang diungkapkan adalah para pemain belum menerima hak mereka selama dua setengah hingga tiga bulan. Lebih memprihatinkan lagi, surat itu juga menyoroti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti air minum pasca-latihan, konsumsi makanan bagi pemain lokal, penyediaan kendaraan, hingga akomodasi tempat tinggal.

Meskipun pihak klub belum memberikan tanggapan resmi yang merinci mengenai isu ini, kabar mengenai penundaan gaji ini akhirnya sampai ke telinga Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Pada Kamis, 16 April 2026, APPI secara resmi mengonfirmasi bahwa pemain PSBS Biak memang telah mengalami penundaan gaji selama tiga bulan. Hingga surat itu diterima oleh APPI, belum ada kejelasan mengenai solusi yang akan diberikan kepada para pemain. Pihak APPI menyatakan bahwa proses penanganan laporan ini sedang berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sembari berharap agar kewajiban klub terhadap para pemain dapat segera terselesaikan.

Masalah keterlambatan pembayaran gaji dalam kancah sepak bola Indonesia bukanlah fenomena baru. Para penggemar sepak bola tentu masih mengingat keluhan mantan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, yang kini membela Persebaya Surabaya. Pada September tahun lalu, pelatih asal Portugal tersebut secara gamblang menyuarakan problematika penundaan gaji dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta.

Bahkan, menjelang bergulirnya Super League 2025/2026, dilaporkan bahwa beberapa klub peserta masih memiliki tunggakan gaji kepada para pemainnya. Achmad Jufriyanto, Wakil Ketua APPI, kala itu menyebutkan bahwa terdapat 15 pemain dari empat klub berbeda yang belum menerima upah mereka, dengan total tunggakan mencapai Rp4,3 miliar. Kasus yang paling tragis terjadi pada tahun 2012, ketika pemain asing asal Paraguay, Diego Mendieta, meninggal dunia. Mendieta jatuh sakit dan tidak dapat menerima perawatan medis yang memadai karena gajinya selama empat bulan belum dibayarkan oleh klubnya, Persis Solo.

Problematika gaji yang tertunda tidak hanya terbatas pada klub-klub kasta tertinggi. Diyakini, kasus serupa bahkan lebih banyak terjadi di klub-klub divisi Championship atau liga yang lebih rendah, namun kabar tersebut jarang terangkat ke permukaan karena para pemain cenderung enggan untuk melaporkannya





