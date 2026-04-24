Tumbal Proyek: Trailer Horor Terbaru Mengguncang Industri Film Indonesia

Film horor Tumbal Proyek dari Dee Company merilis trailer resmi yang mencekam, menampilkan mitos urban tentang pengorbanan nyawa dalam proyek pembangunan. Film ini akan tayang pada 13 Mei 2026 dan menjanjikan perpaduan ketegangan psikologis, spiritual, dan drama keluarga.

Rumah produksi Dee Company baru saja meluncurkan trailer resmi untuk film horor terbaru mereka, Tumbal Proyek , yang dijadwalkan akan menghantui layar bioskop di seluruh Indonesia mulai tanggal 13 Mei 2026.

Trailer yang dirilis ini menyajikan visual yang sangat mencekam, menampilkan sebuah struktur beton raksasa yang mengerikan, di mana wajah-wajah manusia tampak terperangkap di dalamnya. Pemandangan ini secara langsung merujuk pada mitos urban yang telah lama beredar di masyarakat, sebuah kepercayaan tentang praktik pengorbanan nyawa yang sering dikaitkan dengan proyek-proyek pembangunan berskala besar, seperti pembangunan Jembatan Surabaya-Madura atau yang lebih dikenal dengan Suramadu.

Film ini tidak hanya sekadar menyajikan ketakutan supernatural, tetapi juga berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai kebenaran di balik istilah 'Tumbal Proyek' yang kontroversial. Produser film, Dheeraj Kalwani, menjelaskan bahwa tujuan utama dari pembuatan film ini adalah untuk menjawab rasa ingin tahu publik yang selama ini menyelimuti misteri di balik praktik tersebut.

Alih-alih hanya berfokus pada elemen mistis dan supranatural, Tumbal Proyek mengambil pendekatan yang lebih personal dan emosional, dengan berpusat pada perjalanan seorang anak laki-laki yang berusaha mengungkap kebenaran di balik kematian misterius ayahnya di sebuah lokasi proyek pembangunan. Film ini menjanjikan perpaduan yang menarik antara ketegangan psikologis yang mendalam, unsur spiritual yang kuat, dan drama keluarga yang menyentuh hati. Sutradara Jeropoin menekankan bahwa pendekatan visual dan penceritaan dalam film ini sengaja dirancang berbeda dari film-film horor konvensional lainnya.

Fokus utama diarahkan pada pembangunan atmosfer yang sangat menekan dan rasa takut yang timbul dari ketidaktahuan yang dialami oleh karakter utama. Jeropoin berharap penonton dapat merasakan ketegangan mistis yang mencekam melalui sudut pandang Yuda, karakter yang diperankan oleh Kiesha Alvaro, saat ia secara diam-diam menyusup ke dalam proyek pembangunan untuk membongkar misteri kelam yang tersembunyi di baliknya.

Jeropoin menyatakan, 'Saya selalu percaya bahwa ketakutan yang paling menakutkan adalah ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ketika kita tidak tahu bahaya apa yang mengintai.

' Ia menambahkan bahwa karakter Yuda sengaja dibuat sebagai 'kanvas kosong', seperti halnya penonton, sehingga ia dapat menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa mengerikan yang terungkap di balik istilah 'Tumbal Proyek'. Kiesha Alvaro, aktor muda yang memerankan tokoh Yuda, menyoroti dilema moral yang berat yang harus dihadapi karakternya sepanjang film. Yuda digambarkan sebagai sosok yang terjebak di antara loyalitasnya terhadap lingkungan kerjanya dan keinginan kuatnya untuk menuntut keadilan bagi mendiang ayahnya.

Karakter ini menjadi jangkar emosional yang kuat, yang diharapkan dapat membawa penonton masuk ke dalam sisi gelap ambisi manusia dan konsekuensi yang mengerikan dari tindakan yang tidak bermoral. Kiesha menjelaskan bahwa Yuda adalah karakter yang kompleks dan multidimensional, yang berjuang dengan konflik internal yang mendalam. Saat ditanya mengenai sikap karakternya jika benar-benar menghadapi praktik tumbal di dunia nyata, Kiesha menegaskan sisi kemanusiaan yang ia bawa ke dalam perannya.

Ia menyatakan dengan tegas bahwa ia akan membongkar praktik tersebut dan tidak akan membiarkan kekejaman dan kemusyrikan itu terjadi di Indonesia. Kiesha menambahkan bahwa jika dihadapkan pada pilihan antara melindungi perusahaan dan membela keadilan bagi rekan kerja atau keluarga yang menjadi korban, ia akan selalu memilih untuk membela keadilan. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan keadilan, dan ia tidak akan pernah berkompromi dengan nilai-nilai tersebut.

Selain Kiesha Alvaro, film Tumbal Proyek juga menampilkan jajaran aktor dan aktris ternama lainnya, seperti Callista Arum dan Karina Suwandi, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas dan daya tarik film ini. Kehadiran para aktor dan aktris berbakat ini semakin meningkatkan ekspektasi publik terhadap film ini. Dengan dirilisnya trailer resmi ini, film Tumbal Proyek diharapkan dapat menetapkan standar baru bagi industri film horor Indonesia.

Film ini tidak hanya menawarkan pengalaman menonton yang menegangkan dan menakutkan, tetapi juga menyajikan narasi yang relevan dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Tumbal Proyek mengangkat isu-isu penting tentang korupsi, kesenjangan sosial, dan praktik-praktik yang tidak manusiawi yang sering terjadi dalam proyek-proyek pembangunan. Film ini diharapkan dapat memicu diskusi publik tentang isu-isu tersebut dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

Selain itu, film ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam industri perfilman. Dee Company, sebagai rumah produksi yang mendukung kreativitas dan inovasi, berkomitmen untuk terus menghasilkan film-film berkualitas yang dapat menghibur dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Film Tumbal Proyek merupakan salah satu bukti komitmen tersebut. Para kru dan pemain film telah bekerja keras selama berbulan-bulan untuk menghasilkan karya yang terbaik.

Mereka berharap film ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu film horor terbaik yang pernah diproduksi di Indonesia. Film ini bukan hanya tentang hantu dan ketakutan, tetapi juga tentang perjuangan manusia untuk mencari kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Film ini adalah sebuah refleksi dari realitas sosial yang ada di sekitar kita, dan diharapkan dapat memberikan pesan moral yang positif kepada penonton





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

402 Rumah Sakit Angker Korea Siap Teror Bioskop, Adaptasi Film Horor Korea ViralPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Kiesha Alvaro Belajar Operasikan Ekskavator di Film Tumbal ProyekKiesha Alvaro mendalami peran di film Tumbal Proyek dengan belajar mengoperasikan ekskavator dan pekerjaan berat lainnya. Pengalaman unik yang menegangkan namun menyenangkan!

Airlangga sebut Indonesia unggul dalam pengembangan hilirisasiMenteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dalam pengembangan proyek-proyek hilirisasi, ...

Sempat Trauma, Karina Suwandi Akhirnya Comeback ke Horor di Tumbal ProyekKarina Suwandi kembali berakting di film horor 'Tumbal Proyek' setelah lama absen karena trauma. Akankah ia berhasil mengatasi ketakutannya?

Festival Sinema Australia Indonesia 2026 Siap DigelarFestival Sinema Australia Indonesia menampilkan 7 film panjang dan 4 film pendek

Kiesha Alvaro Dalami Peran Pekerja Proyek dengan Observasi Langsung dan Belajar Gunakan PeralatanAktor Kiesha Alvaro melakukan riset mendalam untuk perannya dalam film horor thriller dengan mengamati proyek pembangunan dan belajar menggunakan perkakas tukang. Film ini mengangkat mitos tumbal manusia dalam pembangunan infrastruktur.

