Tulungagung Rencana Naikkan Gaji PPPK Paruh Waktu

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, akan mengajukan rencana kenaikan gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2026. Anggaran yang diperlukan diperkirakan sekitar Rp13 miliar dengan kenaikan diperkirakan mencapai Rp750 ribu per bulan. Langkah ini diambil setelah simulasi menunjukkan bahwa kenaikan masih memungkinkan dengan kemampuan fiskal daerah. Saat ini, gaji PPPK paruh waktu disesuaikan dengan penghasilan sebelumnya yang diterima oleh pegawai, sehingga besaran gaji bervariasi antar individu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, menyatakan that langkah ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai non-PNS yang bekerja paruh waktu di instansi pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung , Jawa Timur , mempersiapkan kenaikan gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktunya. Anggaran yang dialokasikan untuk penyesuaian gaji tersebut diperkirakan sekitarRp13 miliar.

Rencana kenaikan gaji ini akan dibahas dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2026. Saat ini, besaran gaji PPPK paruh waktu masih mengacu pada penghasilan yang diterima oleh pegawai sebelum diangkat menjadi PPPK, sehingga nominal yang diterima oleh setiap pegawai berbeda-beda. Pemerintah daerah telah melakukan simulasi kebutuhan anggaran untuk penyesuaian gaji tersebut. Dari hasil perhitungan, kenaikan gaji menjadi Rp750 ribu per bulan dianggap masih memungkinkan dengan kemampuan fiskal daerah.

Kebutuhan anggaran sekitar Rp13 miliar untuk penyesuaian gaji tersebut direncanakan akan diusulkan dalam pembahasan PAK





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Tulungagung Gaji PPPK Paruh Waktu PAK 2026 Anggaran Daerah Kenaikan Gaji Pegawai Pemerintah Jawa Timur

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