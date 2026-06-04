Tulungagung Job Fair 2026: Kesempatan Kerja bagi Masyarakat

Tulungagung Job Fair 2026 akan digelar pada 10-11 Juni 2026 di Pendopo Kabupaten Tulungagung. Acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis. Disnakertrans Kabupaten Tulungagung mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung akan menggelar Tulungagung Job Fair 2026 bertajuk Career Kickstart yang menghadirkan ribuan peluang kerja dari berbagai sektor usaha.

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan maupun ingin mengembangkan karier untuk bertemu langsung dengan perusahaan-perusahaan yang sedang membuka rekrutmen. Acara tersebut terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis. Tulungagung Job Fair 2026 akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 10-11 Juni 2026 mulai pukul 08.00 hingga 14.30 WIB di Pendopo Kabupaten Tulungagung. Tahun ini, Tulungagung Job Fair menghadirkan berbagai peluang menarik bagi para pencari kerja, di antaranya: Kesempatan bertemu langsung dengan perusahaan perekrut.

Terbuka bagi masyarakat umum yang sedang mencari pekerjaan. Melalui kegiatan ini, para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan secara langsung, menyerahkan lamaran kepada perusahaan peserta, hingga mengikuti proses rekrutmen yang diselenggarakan selama acara berlangsung. Masyarakat yang ingin mengikuti Tulungagung Job Fair 2026 dapat melakukan registrasi melalui link di akun Instagram @disnakertrans_tulungagung. Peserta juga dapat menghubungi panitia untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan.

Disnakertrans Kabupaten Tulungagung mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Dengan lebih dari 1.000 lowongan kerja yang tersedia dan puluhan perusahaan yang berpartisipasi, Tulungagung Job Fair 2026 diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Ajak keluarga, saudara, maupun teman yang sedang mencari pekerjaan untuk datang ke Tulungagung Job Fair 2026. Selama dua hari, masyarakat dapat menemukan peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, ajaklah keluarga, saudara, maupun teman yang sedang mencari pekerjaan untuk datang ke Tulungagung Job Fair 2026 dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tulungagung Job Fair 2026 Career Kickstart Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Pekerjaan Lowongan Kerja Rekrutmen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hasil Piala AFF U-19 2026: Thailand Pesta 9 Gol, Malaysia Permalukan Singapura di Grup BHasil pertandingan Piala AFF U-19 2026 hari Selasa, 2 Juni 2026.

Read more »

Korlantas Gelar Operasi Patuh 2026 Mulai 8 Juni 2026Operasi Patuh tahun diminta untuk dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih humanis.

Read more »

Jakarta Job Fair Kembali Digelar di GOR Senen 4-5 Juni 2026, Ribuan Lowongan Kerja DibukaBursa kerja ini menjadi salah satu agenda yang dinantikan masyarakat karena menghadirkan ribuan lowongan pekerjaan dari berbagai sektor industri.

Read more »

Liverpool Melempem di Musim 2025/2026, Tapi 8 Bintangnya Siap Berburu Kejayaan di Piala Dunia 2026Liverpool gagal bersinar musim ini, namun delapan pemain The Reds tetap dipercaya tampil di Piala Dunia 2026. Siapa saja?

Read more »