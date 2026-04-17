Tujuh Raksasa E-commerce Tiongkok Didenda Triliunan Rupiah Akibat Pelanggaran Keamanan Pangan

Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar Tiongkok menjatuhkan sanksi miliaran yuan kepada tujuh platform e-commerce terbesar, termasuk Pinduoduo dan Meituan, karena terlibat dalam kasus 'toko gaib' dan pelanggaran keamanan pangan, serta mewajibkan perbaikan sistem dan penangguhan gerai makanan baru.

Pemerintah Tiongkok menjatuhkan sanksi berat senilai 3,597 miliar yuan atau sekitar Rp8,4 triliun (dengan kurs Rp2.330 per yuan) kepada tujuh raksasa perdagangan elektronik (e-commerce) terbesar di negara tersebut. Sanksi ini merupakan konsekuensi dari keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut dalam berbagai kasus 'toko gaib' yang berkaitan dengan pengiriman makanan dan pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan .

Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) Tiongkok dalam sebuah pernyataan resmi menegaskan bahwa keputusan hukuman administratif ini diambil berdasarkan undang-undang keamanan pangan yang berlaku, mencakup platform-platform besar seperti Pinduoduo, Meituan, JD.com, Ele.me (yang kini telah bertransformasi menjadi Taobao Flash Sale), Douyin, Taobao, dan Tmall. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen Tiongkok dalam memastikan bahwa konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang tidak etis dan membahayakan kesehatan.

Sebagai bagian dari sanksi, ketujuh aplikasi tersebut diperintahkan untuk segera melakukan perbaikan mendasar terhadap sistem operasional mereka. Selain itu, mereka diwajibkan menangguhkan penambahan gerai makanan baru di platform mereka untuk jangka waktu yang bervariasi, mulai dari tiga hingga sembilan bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi waktu bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan memperketat proses verifikasi mitra bisnis mereka di sektor makanan.

Lebih lanjut, sebagai bentuk akuntabilitas, perwakilan hukum dan para pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan pangan dari ketujuh perusahaan tersebut secara kolektif dijatuhi denda sebesar 19,6874 juta yuan. Denda ini diberikan karena mereka dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka secara penuh dalam mengelola aspek keamanan pangan di platform masing-masing.

Investigasi yang dilakukan oleh SAMR menemukan adanya kelalaian serius dari pihak perusahaan, di mana mereka gagal melakukan tinjauan yang ketat terhadap lisensi para penjual makanan yang beroperasi di platform mereka. Kegagalan ini secara langsung melanggar kewajiban hukum mereka untuk memverifikasi kualifikasi dan legalitas setiap penjual yang ingin menawarkan produk makanan kepada konsumen. Regulator pasar juga menyoroti praktik transfer pesanan yang terus dilanjutkan oleh platform-platform ini, meskipun mereka mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa praktik tersebut berpotensi besar merugikan hak-hak konsumen yang sah. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan atau kelalaian yang disengaja dalam mengabaikan risiko terhadap konsumen demi keuntungan semata.

Menanggapi temuan investigasi, SAMR mengungkapkan bahwa sejak penyelidikan dimulai, pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan platform-platform tersebut untuk segera melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Hasilnya, semua platform yang terlibat dilaporkan telah mengambil langkah konkret untuk menghapus 'toko gaib' yang tidak memiliki persetujuan resmi dan menghentikan kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam skema transfer pesanan yang bermasalah.

Upaya penegakan hukum ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku industri e-commerce di Tiongkok bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran yang membahayakan keamanan dan hak-hak konsumen. Peraturan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif diharapkan akan terus diterapkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih aman, adil, dan terpercaya.

Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih platform dan penjual saat melakukan pembelian makanan secara online, serta untuk selalu melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan kepada pihak berwenang demi menjaga keamanan pangan bersama. Ke depan, diharapkan perusahaan-perusahaan teknologi ini dapat lebih proaktif dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengutamakan kesejahteraan konsumen di atas segalanya





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AS Perkuat Kehadiran di Timur Tengah,Trump Klaim Buka Selat Hormuz untuk TiongkokAmerika Serikat menambah ribuan pasukan di Timur Tengah, menimbulkan pertanyaan mengenai niat Presiden Trump dalam membuka kembali Selat Hormuz setelah memberlakukan blokade kapal-kapal Iran. Trump mengklaim telah membuka selat tersebut untuk Tiongkok dan dunia, serta menyebutkan kesepakatan dengan Presiden Xi Jinping terkait pengiriman senjata.

Read more »

Raksasa Judi Online Ini Didenda Rp 85 MiliarRaksasa prediksi online Kalshi didenda US$5 juta oleh regulator Ohio karena menjalankan perjudian ilegal. Kalshi menolak menghentikan operasinya.

Read more »

ASN di Kupang Didenda Rp 1 Juta Gara-Gara Merokok di Kantor BupatiPegawai tersebut mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Read more »

[Full] Strategi China di Balik Krisis Selat Hormuz: Jaga Kepentingan NasionalTerbaru, Tiongkok dilaporkan mendesak Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Read more »

Donald Trump Gandeng Raksasa Otomotif General Motors dan Ford untuk Produksi Senjata MiliterPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

PSSI Bidik Raksasa Sepak Bola Dunia untuk FIFA Matchday NovemberKetua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkap rencana ambisius untuk mendatangkan tim nasional kelas dunia guna menghadapi skuad Garuda dalam agenda FIFA Matchday November. Empat kandidat kuat negara besar sedang dalam penjajakan intensif untuk memberikan ujian berat sekaligus pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia.

Read more »