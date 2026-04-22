Tujuh Personel Polri Diperiksa Terkait Penyalahgunaan BBM Subsidi di Sorong

Polda Papua Barat Daya memeriksa tujuh personel Polri yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Sorong. Pemeriksaan dilakukan oleh Irwasda dan Div Propam untuk memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kepolisian Daerah Papua Barat Daya tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap tujuh personel Polri yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kota Sorong .

Kasus ini menjadi perhatian serius pihak kepolisian, menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Ketujuh personel tersebut, yang berinisial W, AS, H, E, S, JT, dan Y, berasal dari jajaran Polres Sorong dan Polda Papua Barat Daya. Mereka kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polda Papua Barat Daya untuk mengungkap secara tuntas keterlibatan mereka dalam kasus ini.

Pemeriksaan ini merupakan respons langsung terhadap laporan dan temuan terkait indikasi penyalahgunaan BBM subsidi. Pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Plt. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menegaskan bahwa Kapolda Papua Barat Daya telah memberikan instruksi jelas untuk melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.

Hal ini mencerminkan tekad kuat untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi kepolisian. Proses penanganan perkara ini dijamin akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bukti yang cukup, para oknum tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, disiplin, hingga pidana, tergantung pada tingkat keterlibatan dan peran masing-masing personel dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Praktik penyalahgunaan BBM subsidi ini menjadi masalah serius karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi. Disparitas harga yang signifikan antara BBM subsidi dan non-subsidi menciptakan celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan praktik ilegal dan meraup keuntungan pribadi.

Oleh karena itu, Polda Papua Barat Daya tidak hanya fokus pada penindakan terhadap personel yang terlibat, tetapi juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah mereka.

Laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius dan akan menjadi bahan informasi penting dalam proses penyelidikan. Selain itu, Polda Papua Barat Daya juga akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi di seluruh wilayah Papua Barat Daya untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan di masa depan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat





