Tujuan Sassuolo Jual Pemain ke Klub Besar Setiap Tahun

BOLASPORT. COM - CEO Sassuolo , Giovanni Carnevali , mengakui bahwa tujuan klubnya adalah menjual pemain ke klub besar setiap tahun. Sassuolo menutup kompetisi Liga Italia 2025-2026 dengan baik.

Berstatus tim promosi, klub berjulukan I Neroverdi alias Tim Hitam Hijau ini finis di peringkat 11 klasemen Serie A. Seiring dengan pencapaian itu, sejumlah pemain Sassuolo pun menarik perhatian klub-klub yang lebih top. Bek Tarik Muharemovic misalnya, dikabarkan menjadi incaran Inter Milan. AC Milan diberitakan juga melirik gelandang Ismael Kone. Dalam wawancara yang dikutip dari TMW, Giovanni Carnevali selaku CEO Sassuolo mengakui bahwa pihaknya memang sudah membuka negosiasi dengan beberapa klub yang tertarik pada pemain Neroverdi.

Carnevali bahkan mengakui bahwa tujuan Sassuolo memang menjual pemain ke klub-klub besar setiap tahun. Sambil mengakui Muharemovic adalah aset mereka yang paling panas saat ini, Carnevali berharap ada pemain lain yang bisa dijual ke klub besar. Kebijakan Sassuolo ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak beberapa musim terakhir, Neroverdi terkenal sebagai klub yang sukses mengorbitkan pemain muda dan kemudian menjualnya ke tim besar dengan harga tinggi.

Contoh sukses sebelumnya termasuk Davide Frattesi yang dijual ke Inter Milan, serta Giacomo Raspadori dan Manuel Locatelli yang kini bersinar di klub top Italia. Model bisnis ini memungkinkan Sassuolo untuk tetap kompetitif di Serie A sambil menghasilkan keuntungan signifikan dari transfer pemain. Dengan finis di peringkat 11 musim ini, Sassuolo menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan di kasta tertinggi meskipun kehilangan pemain kunci setiap tahun. Kini, sorotan tertuju pada Tarik Muharemovic, bek muda bertalenta yang performanya konsisten sepanjang musim.

Inter Milan dilaporkan sangat serius ingin merekrutnya untuk memperkuat lini belakang. Selain itu, Ismael Kone juga menjadi incaran AC Milan karena kemampuannya sebagai gelandang serba bisa. Carnevali tidak menampik bahwa negosiasi sedang berlangsung, namun ia enggan memberikan detail spesifik. Ia hanya menegaskan bahwa Sassuolo akan selalu terbuka untuk tawaran yang menguntungkan kedua belah pihak.

Sementara itu, penggemar Neroverdi berharap klub bisa mempertahankan pemain bintangnya lebih lama, meskipun mereka sadar bahwa model bisnis seperti ini sudah menjadi ciri khas Sassuolo. Ke depannya, Sassuolo diharapkan terus menemukan bakat baru dari akademi mereka untuk menjaga kesinambungan prestasi





