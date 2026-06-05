Tugas Ujian Kesiapan Lanud R. Suryadi oleh Wakasau dan Kaskoopsudnas

Wakasau Marsdya TNI Tedi Rizalihadi dan Kaskoopsudnas Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo meninjau kesiapan Lanud R. Suryadi di Kalijati. Peninjauan melibatkan evaluasi personel, alutsista, sarana prasarana, dan prosedur keamanan guna提升operasional militer.

Pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara ( Wakasau ) Marsdya TNI Tedi Rizalihadi bersama Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional ( Kaskoopsudnas ) Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo melakukan kunjungan rutin untuk menilai kesiapan Lanud R. Suryadi Suryadarma yang terletak di Kalijati Subang Jawa Barat.

Kunjungan ini disambut hangat oleh Komandan Lanud, Marsma TNI M.R. Y. Fahlefie, di dalam hanggar Skadron Udara 7. Peninjauan tersebut dirancang untuk mengamati kondisi satuan secara langsung, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan serta tantangan yang dihadapi di pangkalan udara tersebut. Dalam sesi peninjauan di lapangan, Wakasau menyoroti beberapa aspek penting, antara lain pelatihan dan pembinaan personel, kesiapan alutsista, serta kondisi sarana dan prasarana yang mendukung operasional rutin dan operasi darurat.

Wakasau menyampaikan bahwa kualifikasi personel merupakan kunci utama dalam menjaga kesiapan tempur, sementara kondisi infrastruktur harus terjaga agar dapat mendukung berbagai jenis operasi udara, baik latihan maupun misi nyata. Kunjungan strategis tersebut juga bertujuan untuk menilai sistem kerja logistik, pemeliharaan pesawat, dan prosedur keamanan di Lanud R. Suryadi. Wakasau dan Kaskoopsudnas melakukan audit terhadap fasilitas keamanan, utamanya yang berhubungan dengan manajemen risiko operasional, seperti prosedur darurat darban dan koordinasi dengan pihak kampus udara terkait keamanan lalu lintas udara.

Dalam pembicaraan korporasi dengan pihak Lanud, kedua pejabat menekankan pentingnya adanya sinergi komunikasi antara unit kerja dan komando pusat. Mereka menilai bahwa audit rutin seperti ini membangun toleransi atas potensi masalah yang belum teridentifikasi serta menanamkan budaya keamanan yang berkelanjutan. Setelah rangkaian evaluasi selesai, Wakasau menyampaikan tekad mereka untuk segera menindaklanjuti temuan tentang peningkatan pelatihan pesawat, penyempurnaan prosedur pemeliharaan, dan perbaikan sarana prasarana.

Mereka berencana untuk mengatur sesi pelatihan khusus bagi personel pilot dan teknisi di Lanud R. Suryadi demi mendorong kinerja operasional. Pemerintah tinggi peran lanud ini sebagai pusat pengawasan udara yang mendukung operasi militer nasional, sehingga kesiapan yang optimal sangat diharapkan mencapai standar tertinggi. Dengan begitu, lanud ini bisa terus mendukung peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional secara keseluruhan





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