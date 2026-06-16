Tuduhan Afiliasi Tiyo Ardiyanto dengan Keluarga Andika Perkasa Ditolak PDIP dan Yakini Tidak Ada Kaitan Politik

Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardiyanto, dituding terafiliasi dengan keluarga eks Panglima TNI Andika Perkasa setelah menumpangi mobil Fortuner milik besan Andika, Siti Nuraeni, Demonstrasi di Gejayan, DIY. PDIP membantah tuduhan, sementara perwakilan BEM Fakultas Bersatu menyebut mobil itu pinjaman dari adik seseorang yang besannya dulunya timses pilpres, namun menegaskan Siti Nuraeni bukan timses Ganjar-Mahfud. Alat pelacak ditemukan di bawah mobil, namun klaim tersebut dianggap hanya cocoklogi.

Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardiyanto , bersama eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa , diduga terafiliasi dengan keluarga Andika setelah Tiyo menumpangi mobil Fortuner milik besan Andika, Siti Nuraeni , selama aksi demonstrasi di Gejayan, DIY, pada Sabtu (13/6/2026).

Mobil itu disebut milik besan Andika oleh BEM Fakultas Bersatu, namun PDIP membantah tudingan tersebut. Guntur, perwakilan BEM Fakultas Bersatu sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun (UICC), menjelaskan bahwa mobil tersebut pinjaman dari adik seseorang yang besannya dulunya adalah tim sukses (timses) pada Pilpres, namun mengklaim Siti Nuraeni bukanlah timses Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa hubungan keluarga atau besanan tidak otomatis berarti kesamaan pilihan politik, dan menyebutkan bahwa tuduhan itu hanyalah cocoklogi.

Melihattan, Tiyo menggunakan mobil itu saat demonstrasi di Gejayan, Sleman, DIY, pada 13 Juni 2026, dan kendaraan itu menarik perhatian karena ditemukan alat pelacak di bagian bawahnya





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Tiyo Ardiyanto Andika Perkasa Siti Nuraeni BEM Fakultas Bersatu Demonstrasi Gejayan

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