Tuchel Tantang Dalic di Piala Dunia 2026

Inggris dan Kroasia akan berhadapan di Stadion AT&T, Dallas, Texas, Amerika Serikat dalam pertandingan pertama Grup L Piala Dunia 2026. Thomas Tuchel harus mempersiapkan timnya untuk menghadapi Zlatko Dalic yang telah berpengalaman di Piala Dunia.

Thomas Tuchel harus berhadapan dengan Zlatko Dalic di Piala Dunia 2026 . Inggris dan Kroasia akan berhadapan di Stadion AT&T, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Laga ini akan menjadi pertandingan pertama Grup L dan akan berlangsung pada Kamis (18/6/2026) pukul 03.00 WIB.

Tuchel perlu melupakan gelimang trofi yang sudah didapatkannya di level klub dan memfokuskan pada timnas Inggris. Ia harus memenangkan laga ini untuk membuktikan bahwa Inggris masih kuat di Piala Dunia. Meskipun baru laga pembuka, Inggris perlu menyadari pentingnya hasil positif. Sejak pergantian milenium, kemenangan pada laga pertama adalah bekal penting Tiga Singa untuk melaju minimal hingga babak delapan besar.

Pada Afrika Selatan 2010 dan Brasil 2014, Inggris menjalani pertandingan pembukaan penyisihan grup dengan hasil nirmenang. Dua turnamen itu dianggap sebagai penampilan terburuk Inggris di Piala Dunia abad ke-21. Berbeda dengan Inggris yang datang dengan pelatih anyar, Kroasia kembali menyambut pentas sepak bola terakbar bersama Zlatko Dalic. Membawa pulang medali perak di Rusia 2018 dan medali perunggu pada Qatar 2022 adalah bukti bahwa Dalic telah mengenal betul cara mendorong skuad Kroasia berprestasi di Piala Dunia.

Tuchel harus mempersiapkan timnya untuk menghadapi Kroasia yang telah berpengalaman di Piala Dunia. Ia harus menggunakan strategi yang tepat untuk mengalahkan Kroasia dan membawa Inggris ke babak selanjutnya. Meskipun tantangan yang besar, Tuchel percaya bahwa Inggris dapat mencapai kesuksesan di Piala Dunia 2026. Ia yakin bahwa timnya memiliki potensi untuk menjadi juara Piala Dunia dan akan berusaha untuk mencapai tujuan itu





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Piala Dunia 2026 Inggris Kroasia Thomas Tuchel Zlatko Dalic

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