Tuchel Akui Hubungan Naik Turun dengan Bellingham Sebelum Panggil Jobe

Thomas Tuchel meminta maaf kepada Kobbie Mainoo dan mengungkapkan rekonsiliasi dengan Jude Bellingham saat mengumumkan skuad Inggris untuk Nations League di Wembley.

Pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, telah mengonfirmasi bahwa hubungan profesionalnya dengan Jude Bellingham sempat mengalami pasang surut namun kini telah membaik secara signifikan. Pernyataan transparan ini disampaikan dalam konteks pengumuman skuad final untuk dua pertandingan penting Liga Negara- Nations League yang akan diselenggarakan di Wembley.

Tuchel secara eksplisit menyebutkan bahwa dinamika tersebut telah terselesaikan dan tidak lagi menghambat kerja sama tim.

Keputusan mencengangkan datang ketika Tuchel memanggil saudari kandung Jude, Jobe Bellingham, untuk bergabung dengan skuad senior. Panggilan mendadak ini diambil setelah adanya kekosongan di lini tengah akibat cedera Alex Scott dari Bournemouth dan skorsing Myles Lewis-Skelly dari Arsenal. Dengan adanya situasi tersebut, Tuchel memilih untuk mengangkat potensi Jobe yang saat ini bermain untuk Borussia Dortmund di usia dua puluh satu tahun.

Dalam sesi konferensi pers, Tuchel mengakui bahwa ia pernah memiliki perbedaan pandangan dengan Jude Bellingham sepanjang masa kepelatihannya. Namun, pelatih asal Jerman tersebut menegaskan bahwa bintang Real Madrid kini memiliki sikap yang sangat positif terhadap skuad nasional. Jude bahkan secara aktif mendorong Tuchel untuk mempertimbangkan pemanggilan saudara laki-lakinya, Jobe, ke dalam daftar pemain.

Pernyataan terbuka lainnya yang mengejutkan publik adalah permintaan maaf langsung Tuchel kepada Kobbie Mainoo di hadapan seluruh anggota skuad. Tuchel mengakui bahwa kekecewaan Mainoo setelah tidak terpilih dalam Piala Dunia sebelumnya merupakan tanggung jawab penuh sang pelatih. Pengakuan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan diri Mainoo di tengah situasi yang menantang bagi sang gelandang Manchester United.

Thomas Tuchel juga memberikan penjelasan mengapa Kobbie Mainoo tidak kembali mendapatkan panggilan, meskipun sang gelandang terlihat berprestasi sebelumnya. Kondisi utama yang mempengaruhi keputusan tersebut adalah cedera fisik yang dialami Mainoo serta penurunan performa tajam klubnya, Manchester United. Tuchel menekankan bahwa evaluasi pemain dilakukan berdasarkan kondisi terkini dan dampak langsung terhadap tim nasional.

Di sisi lain, Cole Palmer dari Chelsea kembali tidak masuk dalam daftar skuad meski dalam kondisi bugar dan tampil konsisten. Tuchel menegaskan bahwa penyingkiran Palmer bukan disebabkan oleh konflik pribadi, melainkan akibat persaingan internal yang ketat di lini serang. Keputusan ini diambil berdasarkan performa di pemusatan latihan dan kebutuhan taktis untuk menghadapi Kroasia dan Spanyol.

Phil Foden dari Manchester City juga berada dalam situasi serupa setelah tidak bermain untuk Inggris sejak Maret. Tuchel menyatakan bahwa ia sangat mengagumi talenta Foden dan nyaris memilihnya untuk skuad terakhir sebelum akhirnya mencadangkannya di Etihad. Foden kini harus terus membuktikan diri melalui penampilan klubnya agar dapat kembali dipanggil ke timnas.

Untuk laga kontra Kroasia di Wembley pada hari Kamis, Jobe Bellingham memiliki kesempatan emas untuk menjalani debutnya di level senior. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan variasi baru dalam lini tengah Inggris yang akan menghadapi tantangan berat dari Kroasia dan Spanyol. Rekonsiliasi antara Tuchel dan Jude Bellingham menjadi fondasi positif untuk persiapan skuad menghadapi pertandingan berikutnya.