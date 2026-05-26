TTL Temai Tribun Timur, Kelil Dipastikan Mengapa Motul Gunakan

Motul memperkenalkan pelumas TMO TGRI 0W20 , dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mesin generasi terbaru pada lini kendaraan Gazoo Racing (GR) dan lini Hybrid Toyota . Pelumas ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mesin generasi terbaru pada lini kendaraan Gazoo Racing (GR) dan lini Hybrid Toyota .

Mengusung teknologi 100 persen Synthetic Ester dan telah memenuhi standar API SP, Motul TMO TGRI 0W20 menghadirkan perlindungan maksimal bagi mesin modern dengan tetap memaksimalkan efisiensi, mencegah pre-ignition dan tetap menjaga stabilitas performa mobil di berbagai kondisi berkendara. Motul TMO TGRI 0W20 sudah melewati pengujian langsung oleh tim balap Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) sehingga memenuhi rekomendasi penggunaan harian maupun kebutuhan performa tinggi di lintasan balap.

Kolaborasi bersama Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) mempertegas DNA Motul sebagai produsen pelumas premium berperforma tinggi. Motul TMO TGRI 0W20 menawarkan sejumlah keunggulan utama, antara lain performa maksimum berkat formula 100 persen Synthetic Ester, dan teknologi yang mampu membantu mencegah Low Speed Pre-Ignition (LSPI), sehingga performa mesin turbo modern tetap stabil dan aman. Motul TMO TGRI 0W20 hadir dalam pilihan kemasan 1 liter dan 4 liter untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen





