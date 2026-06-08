Kiper senior Try Hamdani Goentara resmi melanjutkan kebersamaan dengan klub Kendal Tornado FC untuk menghadapi kompetisi Championship musim 2026/2027.

Try Hamdani Goentara Resmi Melanjutkan Kebersamaan dengan Kendal Tornado FC untuk Musim 2026/2027. Kiper senior Try Hamdani Goentara resmi melanjutkan kebersamaan dengan klub Kendal Tornado FC untuk menghadapi kompetisi Championship musim 2026/2027.

Keputusan mempertahankan Try Hamdani menjadi kabar positif bagi Kendal Tornado FC yang tengah mempersiapkan tim untuk bersaing lebih kompetitif pada Liga 2 musim mendatang. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki penjaga gawang asal Palembang itu dinilai masih sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas permainan tim. Try Hamdani bergabung dengan Kendal Tornado FC pada September 2025. Sejak kedatangannya, dia langsung menjadi salah satu pemain senior yang memiliki peran penting, baik di dalam maupun luar lapangan.

Pengalaman bermain untuk sejumlah klub di level nasional seperti PSS Sleman, Persita Tangerang, hingga RANS Nusantara FC jadi nilai tambah yang memberikan dampak positif bagi perkembangan tim. Kehadirannya juga kerap menjadi sumber motivasi bagi pemain-pemain muda yang sedang meniti karir profesional. Try Hamdani telah berkontribusi besar dalam menjaga pertahanan tim dengan mencatatkan 7 kemenangan dari total 24 pertandingan yang dijalani bersama Kendal Tornado FC.

Catatan itu menjadi salah satu yang terbaik di kompetisi dan menunjukkan kontribusi besar dalam menjaga pertahanan tim. Keputusan mempertahankan Try Hamdani juga diharapkan dapat meningkatkan ambisi tim dalam mencapai prestasi yang lebih tinggi pada musim mendatang. Ambisi besar klub serta fasilitas yang telah dirasakannya sepanjang musim lalu membuat proses perpanjangan kerja sama berjalan tanpa hambatan berarti. Try Hamdani juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari manajemen dan juga pelatih. Harapannya musim kedua nanti akan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi





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Try Hamdani Goentara Kendal Tornado FC Championship Musim 2026/2027

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