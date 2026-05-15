Trump-Xi Talks on Taiwan, Iran, and Selat Hormuz

President Trump and President Xi Jinping had a meeting in Beijing, discussing various issues including Taiwan, Iran, and the Strait of Hormuz.

Namun pada saat yang sama, dia (Presiden China Xi Jinping) mengatakan bahwa mereka membeli banyak minyak dari sana, dan mereka ingin terus melakukannya,” kata Trump kepada Fox News, Kamis 14 Mei 2026.

Sebelumnya pada hari yang sama, Gedung Putih menyatakan bahwa pemimpin China itu juga menyampaikan minat Beijing untuk membeli minyak dari Amerika Serikat. Trump sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 13–15 Mei. Pembicaraan Trump dengan Xi berlangsung pada Kamis, ketika pemimpin China itu turut mengangkat isu penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Adapun 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, yang menyebabkan kerusakan dan jatuhnya korban sipil.

Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu. Pembicaraan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa hasil yang jelas, dan Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi waktu kepada Iran dalam mengajukan ‘proposal terpadu. ’ Peningkatan ketegangan akibat serbuan AS-Israel terhadap Iran itu hampir menghentikan lalu lintas di Selat Hormuz yang merupakan jalur penting untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.

Peningkatan ketegangan itu mendorong kenaikan harga bahan bakar di banyak negara di dunia. Jika isu Taiwan dikelola dengan baik, menurut Kementerian Luar Negeri China, hubungan bilateral akan menikmati stabilitas secara keseluruhan, dalam pertemuan Trump- Xi. KJRI Jeddah mengkonfirmasi 19 WNI diamankan otoritas keamanan Arab Saudi atas pelanggaran hukum haji. Saat ini para WNI tersebut masih sebagai tertuduh, bukan tersangka.

Presiden China Xi Jinping saat bertemu Presiden AS Trump di Beijing menekankan pentingnya membangun hubungan China-AS yang stabil dan menghindari ‘Jebakan Thucydides. ’ Presiden Amerika Serikat Trump mengklaim Xi Jinping berjanji China tak akan memasok senjata ke Iran saat kunjungan kenegaraan di Beijing, sekaligus membahas Selat Hormuz. Menhan Asif merespons Netanyahu yang menuduh Pakistan menjalankan kampanye anti-Israel yang terkoordinasi untuk merusak hubungan antara Amerika Serikat dan Israel.

Pertemuan Trump-Xi Jinping Dibayangi Iran dan TaiwanKunjungan Trump ke Cina berlangsung di tengah ketegangan geopolitik, termasuk perang Iran dan isu Taiwan.

Trump Mulai Lawatan ke Cina, Isu Iran dan Taiwan Jadi FokusPerhatian dunia tertuju pada kemungkinan munculnya perkembangan penting terkait perang Iran maupun isu Taiwan dalam agenda pembicaraan Trump-Xi

Trump akan Bertemu Xi Jinping, Tiongkok: Bahas Hubungan dengan AS, Taiwan dan IranTrump menyatakan pembicaraan dalam agenda pertemuan yang disebut KTT Trump-Xi akan membahas banyak hal dan bukan hanya soal Iran.

Trump dan Xi Jinping Sepakat Soal Selat Hormuz, Jalur Minyak Dunia Tak Boleh Ditutup IranTrump dan Xi Jinping sepakat Selat Hormuz harus tetap terbuka di tengah isu Iran dan ketegangan global. China juga menolak militerisasi jalur minyak dunia.

