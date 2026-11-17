Presiden AS Donald Trump menegaskan pertemuan trilateral dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin akan berlangsung 19 November 2026. Rincian agenda dan dampak geopolitik dibahas tuntas.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan rencana pertemuan trilateral dengan pemimpin China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijadwalkan pada 19 November 2026. Pengumuman ini disampaikan oleh Trump saat ia berbicara kepada wartawan tepat sebelum meninggalkan Gedung Putih untuk memulai perjalanan diplomatiknya ke Filipina dan China. Langkah ini menandai upaya aktif Washington untuk mendialogkan isu-isu global paling sensitif di tengah ketegangan geopolitik yang semakin kompleks.

Mekanisme Pertemuan dan Lokasi Potensial

Trump menegaskan bahwa jika pertemuan tersebut akhirnya terealisasi, seluruh proses diplomasi akan berlangsung di wilayah China. Ia menggarisbawahi bahwa kehadiran pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam forum tersebut sepenuhnya bergantung pada persetujuan dan koordinasi dari Presiden China Xi Jinping. Trump menjelaskan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Xi Jinping sebulan sebelumnya dan kini berencana bertemu dengan kedua pemimpin negara adidaya tersebut dalam satu seri perjalanan diplomatik.

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Menurut pernyataan Trump, agenda pertemuan tidak hanya terbatas pada hubungan bilateral biasa. Ia menyebutkan kemungkinan pembahasan mendalam mengenai invasi Rusia ke Ukraina, upaya internasional untuk mencegah penyebaran senjata pemusnah massal, serta konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Iran. Ketiganya berencana membahas isu-isu krusial ini dalam konteks kerja sama keamanan global yang lebih luas.

Sikap Pejabat AS dan Analisis Geopolitik

Di tengah rencana pertemuan tersebut, sejumlah pejabat senior AS sebelumnya sempat mengisyaratkan bahwa Trump belum memiliki jadwal pasti untuk bertemu dengan Kim Jong Un dalam waktu dekat. Meskipun Trump pernah menyatakan keinginannya untuk bertemu kembali dengan pemimpin Korea Utara selama masa jabatan keduanya, kenyataannya banyak indikasi pertemuan itu tidak kunjung terwujud. Mantan pertemuan Trump dengan Kim Jong Un antara tahun 2017 hingga 2021, termasuk satu kali pertemuan bersejarah di Zona Demiliterisasi Korea, kini menjadi referensi historis yang sering dikutip dalam perdebatan diplomatik.

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Korea Utara secara terbuka telah mengindikasikan bahwa pihaknya saat ini tidak berniat untuk melakukan pertemuan dengan presiden AS.Representatif Korea Utara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar mengenai kemungkinan pertemuan tersebut. Hal ini menambah ketidakpastian apakah pemimpin Korea Utara akan benar-benar hadir dalam forum trilateral yang rencananya akan dihadiri oleh tiga pemimpin negara terbesar tersebut.

Sementara itu, para pejabat AS dan analis independen menilai kecil kemungkinan pertemuan trilateral antara Trump, Putin, dan Xi akan menghasilkan kesepakatan yang signifikan atau berdampak jangka panjang. Meskipun ketiga pemimpin tersebut memiliki wewenang besar atas kebijakan luar negeri negara masing-masing, divergensi kepentingan strategis di Ukraina, Asia Timur, dan Timur Tengah dianggap menjadi hambatan utama yang sulit diatasi hanya dalam satu sesi pertemuan.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Perjalanan diplomatik Trump ke Filipina dan China ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah upaya strategis untuk mengonsolidasikan aliansi dan menstabilkan hubungan dengan kekuatan utama di kawasan Indo-Pasifik dan Eurasia. Kehadiran Xi Jinping dan Putin dalam rencana pertemuan tersebut menunjukkan skala diplomasi tingkat tinggi yang jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jika berjalan lancar, pertemuan pada 19 November 2026 tersebut dapat menjadi titik balik dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump periode kedua.

Bagi masyarakat global, khususnya warga Filipina dan China serta negara-negara tetangga Rusia, perkembangan ini menandakan potensi perubahan dalam dinamika keamanan regional. Isu-isu seperti perang di Iran dan invasi Rusia ke Ukraina akan menjadi sorotan utama dalam setiap diskusi yang diadakan selama pertemuan tersebut. Kemenlu AS dan kantor kepresidenan kemungkinan akan merilis keterangan resmi lebih lanjut mengenai agenda rinci dan hasil yang diharapkan dari pertemuan penting ini di hari-hari menjelang tanggal 19 November 2026.