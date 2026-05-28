Trump Waspadai Oman dalam Perundingan dengan Iran, Klaim AS Akan Mengawasi Selat Hormuz

Presiden AS Donald Trump memperingatkan Oman untuk tidak terlibat dalam negosiasi dengan Iran dan menegaskan komitmen AS untuk mengawasi Selat Hormuz sebagai perairan internasional, sambil mengkritik draf kesepakatan antara AS dan Iran yang melibatkan pengelolaan selat bersama Oman.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Oman untuk tidak ikut campur dalam perundingan dengan Iran yang masih rapuh. Trump mengklaim bahwa AS akan mengawasi Selat Hormuz dan menegaskan bahwa selat tersebut adalah perairan internasional yang tidak boleh dikendalikan oleh pihak manapun.

Dalam pertemuan kabinet di Gedung Putih, dia menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap terbuka untuk semua pihak dan bahwa AS akan melakukan pengawasan. Ia juga mengirim ancaman terhadap Oman, menyatakan bahwa jika Oman tidak bersikap seperti negara-negara lain, AS akan menghancurkan Oman. Pernyataan ini muncul setelah stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draf tidak resmi kesepakatan antara AS dan Iran yang bertujuan memulihkan pelayaran komersial melalui Selat Hormuz ke tingkat sebelum konflik.

Kerangka kerja tersebut mencakup pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran dan penarikan pasukan AS dari wilayah sekitar Iran





