Trump Tunda Serangan ke Iran, Gencatan Senjata Dimediasi Pakistan: Selat Hormuz Jadi Kunci

Presiden AS Donald Trump menunda serangan militer ke Iran setelah gencatan senjata dua sisi yang dimediasi Pakistan. Selat Hormuz menjadi fokus utama dalam upaya meredakan ketegangan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump , kembali membuat pernyataan mengejutkan terkait dengan situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Kali ini, fokusnya tertuju pada upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran , khususnya terkait dengan Selat Hormuz . Trump menuding aliansi militer NATO sebagai pihak yang 'pengecut' dan 'macan kertas' karena dianggap tidak memberikan dukungan yang memadai dalam membuka jalur pelayaran vital tersebut.

Pernyataan ini muncul di tengah krisis yang meningkat, dengan ancaman serangan militer yang sebelumnya telah diumumkan. Namun, situasi berubah drastis ketika Trump secara mengejutkan menunda serangan militer selama 14 hari, langkah yang disambut dengan berbagai reaksi di seluruh dunia.\Keputusan Trump untuk menunda serangan militer datang setelah kesepakatan gencatan senjata dua sisi yang dimediasi oleh Pakistan. Kesepakatan ini mensyaratkan Iran untuk segera membuka akses Selat Hormuz secara aman bagi pelayaran internasional. Kabar penundaan serangan ini diumumkan melalui platform Truth Social, hanya beberapa jam sebelum batas waktu militer yang telah ditentukan, yaitu pukul 20.00 waktu setempat. Pengumuman mendadak ini sempat memicu kepanikan global, namun kemudian disambut dengan harapan akan adanya solusi damai. Peran Pakistan sebagai mediator menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata. Trump mengungkapkan bahwa keputusan untuk membuka jalur diplomasi ini adalah hasil pembicaraan intensif dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dan Panglima Militer Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir. Trump menegaskan bahwa ini akan menjadi 'gencatan senjata dua sisi'. Sebelumnya, PM Shehbaz Sharif telah meminta Trump untuk memperpanjang tenggat waktu selama dua minggu, serta mendesak kepemimpinan Iran untuk membuka Selat Hormuz sebagai 'isyarat niat baik' demi stabilitas kawasan dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Menariknya, di tengah gejolak global ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga memberikan jaminan bahwa stok pangan Indonesia aman hingga tahun 2027, menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi krisis.\Respons pasar keuangan global terhadap pengumuman penundaan serangan dan gencatan senjata sangat dramatis. Harga minyak mentah dunia langsung anjlok hingga 16 persen, mencerminkan harapan akan berkurangnya ketegangan dan stabilisasi pasar energi. Baik Amerika Serikat maupun Iran berusaha untuk mengklaim kemenangan politik dari perkembangan ini. Trump mengklaim bahwa militer AS telah mencapai semua target strategis dan menyebutkan bahwa Iran telah mengajukan proposal 10 poin yang dinilai sebagai basis negosiasi yang masuk akal. Ia menyatakan bahwa hampir semua poin yang diperdebatkan di masa lalu telah disepakati dan periode dua minggu ini akan digunakan untuk merampungkan perjanjian permanen. Sementara itu, dari sisi Iran, Dewan Keamanan Nasional Agung Iran melalui kantor berita Mehr menyatakan bahwa Amerika Serikat telah 'menyerah pada kehendak rakyat Iran'. Teheran menegaskan bahwa jika musuh menyerah di meja perundingan, hal itu akan dirayakan sebagai kemenangan sejarah, namun mereka tetap siap bertempur jika tuntutan bangsa Iran tidak terpenuhi. Perkembangan ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika yang tinggi dalam konflik geopolitik ini, dengan masing-masing pihak berusaha untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan politik mereka. Situasi ini terus dipantau dengan seksama oleh para pengamat internasional, dengan harapan bahwa solusi damai dapat dicapai untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan memastikan stabilitas di kawasan Timur Tengah





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Iran Selat Hormuz Gencatan Senjata Pakistan

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »