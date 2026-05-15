Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakhiri kunjungan kenegaraan dua hari di Beijing dengan fokus pada stabilitas hubungan bilateral dan penghindaran konflik global.

Pesawat kepresidenan Air Force One akhirnya lepas landas dari Beijing Capital International Airport sekitar pukul 14.30 waktu setempat, sebuah momen yang disiarkan secara luas oleh media pemerintah Tiongkok.

Upacara pelepasan kepulangan Presiden Amerika Serikat ini digelar secara resmi, megah, dan penuh dengan nuansa khidmat. Barisan pasukan pengawal kehormatan berjajar dengan sangat rapi di sisi karpet merah yang membentang luas menuju tangga pesawat, menciptakan pemandangan yang mencerminkan penghormatan diplomatik tingkat tinggi. Selain pasukan militer, sejumlah anak-anak juga turut berdiri mengapit jalur tersebut, memberikan sentuhan kemanusiaan dan nuansa seremonial yang lebih hangat dalam prosesi perpisahan kepala negara adidaya tersebut.

Kehadiran Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, yang mendampingi hingga saat-saat terakhir keberangkatan, semakin menegaskan pentingnya hubungan bilateral kedua negara. Dalam sebuah momen yang tertangkap kamera, Presiden Trump tampak memegang bahu Wang Yi dan menepuknya secara ramah, sebuah gestur non-verbal yang seringkali dianggap sebagai sinyal positif dalam dunia diplomasi internasional untuk menunjukkan keakraban dan rasa saling menghargai.

Dari Beijing, Trump menempuh perjalanan udara yang sangat panjang menuju Joint Base Andrews, sebuah pangkalan militer strategis yang terletak di selatan Washington, yang secara rutin menjadi titik kedatangan dan keberangkatan bagi presiden Amerika Serikat. Kunjungan singkat selama dua hari di Beijing ini menjadi sorotan utama dunia internasional karena membawa sejumlah isu strategis yang sangat krusial bagi stabilitas ekonomi dan politik global.

Sebelum kembali ke Washington, Trump menyempatkan diri mengunjungi kompleks Zhongnanhai, yang merupakan pusat syaraf pemerintahan Tiongkok tempat para pemimpin tertinggi bekerja dan tinggal. Kunjungan ini dilakukan pada hari kedua sekaligus hari terakhir dari rangkaian pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping. Secara historis, Zhongnanhai pada awalnya adalah sebuah taman kekaisaran yang indah, namun kini telah bertransformasi menjadi kompleks yang terdiri dari berbagai paviliun dan kuil kekaisaran yang fungsinya telah diubah, berdampingan dengan kantor-kantor pemerintahan dan ruang pertemuan modern yang canggih.

Kompleks Zhongnanhai memiliki nilai sejarah yang sangat mendalam dalam peta politik Asia. Mantan ketua Partai Komunis Tiongkok, Mao Zedong, menetap di kompleks tersebut sejak tahun 1949 dan menjadikan tempat ini sebagai lokasi untuk menerima para pemimpin asing paling berpengaruh di zamannya, termasuk mantan pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, mantan presiden AS Richard Nixon, hingga diplomat ulung Amerika Henry Kissinger. Dengan menginjakkan kaki di tempat yang sama, Trump seolah sedang menapaki jejak sejarah diplomasi masa lalu yang penuh dinamika.

Namun, di balik kemegahan seremonial tersebut, terdapat ketegangan yang tetap terasa. Trump, yang biasanya dikenal dengan gaya bicara ceplas-ceplos dan sangat terbuka terhadap berbagai macam isu sensitif saat ditanya oleh awak media, secara mengejutkan mendadak diam ketika ditanya mengenai ancaman yang dilontarkan oleh Xi Jinping jika Amerika Serikat mencoba menyenggol isu Taiwan. Keheningan Trump ini menjadi tanda tanya besar bagi para analis politik, mengingat Taiwan tetap menjadi titik api utama dalam hubungan kedua negara.

Dalam pertemuan puncaknya, Presiden China Xi Jinping menekankan betapa pentingnya membangun hubungan China-AS yang stabil guna menghindari apa yang disebut sebagai 'Jebakan Thucydides'. Konsep ini merujuk pada situasi berbahaya di mana kekuatan besar yang sudah mapan merasa terancam oleh kekuatan baru yang sedang bangkit, yang seringkali berujung pada konflik terbuka atau perang. Xi Jinping berharap kedua negara dapat menemukan titik temu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan global daripada terjebak dalam persaingan yang saling menghancurkan.

Diplomasi tingkat tinggi ini diharapkan dapat meredam tensi perdagangan dan keamanan di kawasan Pasifik. Meskipun terdapat perbedaan ideologi dan kepentingan yang tajam, kedua pemimpin menyadari bahwa koordinasi antara Washington dan Beijing sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia. Dengan berakhirnya kunjungan ini, dunia kini menunggu langkah konkret apa yang akan diambil oleh kedua negara untuk mengimplementasikan kesepakatan yang telah dibicarakan di meja perundingan Zhongnanhai, terutama dalam menjaga perdamaian di Selat Taiwan dan stabilitas perdagangan global





