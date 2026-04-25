Trump Terima Penghargaan FIFA di Tengah Ketegangan Iran dan AS Jelang Piala Dunia 2026

Presiden AS Donald Trump menerima FIFA Peace Prize saat undian Piala Dunia 2026. AS izinkan Iran ikut, tapi dengan syarat ketat terkait IRGC. Iran minta pertandingan dipindah ke Meksiko karena alasan keamanan, tapi ditolak.

Presiden Amerika Serikat , Donald Trump , menerima penghargaan bergengsi FIFA Peace Prize di tengah-tengah acara undian Piala Dunia 2026 yang berlangsung meriah. Acara Final Draw atau undian tersebut digelar di John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C. pada Jumat, 5 Desember 2025, pukul 12.00 Eastern Time, atau tengah malam waktu Indonesia Barat.

Penerimaan penghargaan ini menjadi momen bersejarah, meskipun diwarnai dengan isu-isu sensitif terkait partisipasi tim nasional Iran dalam turnamen sepak bola terbesar dunia ini. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi telah menyatakan tidak keberatan dengan keikutsertaan timnas Iran dalam Piala Dunia FIFA 2026, sebuah keputusan yang diambil setelah pertimbangan matang dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Namun, persetujuan ini tidak datang tanpa syarat.

Washington menetapkan aturan yang sangat ketat mengenai siapa saja yang diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat, terutama terkait dengan individu-individu yang memiliki keterkaitan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keamanan nasional dan mencegah potensi ancaman yang mungkin timbul dari kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dengan tegas menyatakan bahwa akses hanya akan diberikan kepada para atlet, bukan kepada mereka yang memiliki afiliasi dengan IRGC.

Ia menekankan bahwa masalah utama bukanlah para pemain sepak bola Iran, melainkan individu-individu lain yang mungkin ingin menyertai tim tersebut, beberapa di antaranya diduga memiliki hubungan dengan IRGC. Rubio menambahkan, “Kita mungkin tidak bisa mengizinkan mereka masuk, tetapi bukan atletnya sendiri. ” Pemerintah AS juga mengeluarkan peringatan keras kepada Iran agar tidak menyertakan personel keamanan atau intelijen dalam rombongan tim, dengan menyamar sebagai staf pendukung.

Pernyataan Rubio sangat jelas: “Mereka tidak bisa membawa sekelompok teroris IRGC ke negara kita dan berpura-pura menjadi jurnalis dan pelatih atletik. ” Nama Timnas Iran dengan bangga terpampang di panggung saat acara drawing pembagian fase grup Piala Dunia 2026 di Washington, Amerika Serikat, pada tanggal 5 Desember 2025. Kehadiran nama Iran menunjukkan komitmen FIFA untuk menjaga semangat persatuan dan persahabatan melalui sepak bola, meskipun di tengah tantangan geopolitik yang kompleks.

Namun, di balik kemeriahan acara tersebut, tersimpan ketegangan yang cukup tinggi, terutama setelah insiden serangan AS-Israel ke Iran pada Februari 2026. Menyikapi situasi tersebut, Iran mengajukan permintaan kepada FIFA dan AS untuk memindahkan lokasi pertandingan mereka ke Meksiko, dengan alasan keamanan. Permintaan ini didasarkan pada kekhawatiran akan keselamatan tim dan pendukung mereka di wilayah Amerika Serikat. Namun, FIFA dan pemerintah AS menolak permintaan tersebut, dengan alasan bahwa perubahan lokasi pertandingan akan menimbulkan masalah logistik dan operasional yang signifikan.

Penolakan ini tentu saja menimbulkan kekecewaan di pihak Iran, tetapi mereka tetap menghormati keputusan yang telah diambil. Pemerintah Iran, melalui juru bicara Fatemeh Mohajerani, menyatakan bahwa persiapan tim tetap berjalan lancar di bawah koordinasi Kementerian Olahraga dan Pemuda.

“Kami sedang mempersiapkan dan membuat pengaturan untuk Piala Dunia, tetapi kami patuh pada keputusan pihak berwenang,” ujar Mohajerani. Presiden federasi sepak bola Iran, Mehdi Taj, juga menegaskan komitmen tim untuk berpartisipasi dalam turnamen ini, meskipun dengan segala tantangan yang ada. Di sisi lain, terdapat juga pandangan dari tokoh-tokoh sepak bola internasional. Misalnya, seorang agen pemain bernama Zampolli menyatakan keinginannya untuk melihat tim Italia, Azzurri, berpartisipasi dalam turnamen yang diselenggarakan di AS.

Ia berpendapat bahwa dengan empat gelar juara dunia, Italia memiliki rekam jejak yang cukup untuk membuktikan kualitas mereka. Namun, pandangan ini ditolak oleh Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi.

Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.





Piala Dunia 2026 Donald Trump FIFA Peace Prize Iran Amerika Serikat IRGC

