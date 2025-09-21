Trump Tanda Tangani Proklamasi Biaya Visa H-1B US$100.000, Targetkan Perusahaan Bayar Lebih untuk Pekerja Asing

Presiden AS Donald Trump menandatangani proklamasi yang mewajibkan perusahaan membayar US$100.000 per tahun untuk visa pekerja H-1B, bertujuan mengekang penyalahgunaan sistem visa dan melindungi pekerja AS. Kebijakan ini diharapkan berdampak luas pada sektor-sektor yang bergantung pada pemegang visa H-1B.

Washington (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump menandatangani proklamasi yang mewajibkan perusahaan membayar US$100.000 (sekitar Rp1,6 miliar) per tahun untuk setiap visa pekerja H-1B . Kebijakan ini, yang diresmikan di Ruang Oval, bertujuan untuk mengubah lanskap tenaga kerja teknologi di Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Trump menekankan pentingnya pekerja berkualitas dan menegaskan bahwa kebijakan ini akan memastikan hal tersebut.

Perubahan ini secara khusus ditujukan untuk mengatasi apa yang pemerintah gambarkan sebagai penyalahgunaan sistem visa yang meluas. Pemerintah khawatir praktik perusahaan yang menggantikan pekerja teknologi AS dengan tenaga kerja asing berbiaya lebih rendah telah merugikan pekerja lokal dan merusak keamanan ekonomi negara. Proklamasi yang dikeluarkan oleh Gedung Putih juga menyebutkan bahwa 'penggantian pekerja Amerika dalam skala besar melalui penyalahgunaan program secara sistemik telah merusak keamanan ekonomi dan nasional kita.' Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk memperketat kontrol imigrasi dan diharapkan memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor industri, khususnya yang sangat bergantung pada pemegang visa H-1B. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menjelaskan bahwa biaya baru tersebut dirancang untuk mengurangi ketergantungan perusahaan pada tenaga kerja asing dan memberikan insentif bagi mereka untuk memprioritaskan perekrutan pekerja Amerika. Lutnick, yang hadir bersama Trump saat penandatanganan, menegaskan, 'Berhentilah mendatangkan orang untuk mengambil pekerjaan kita, itu kebijakan kita di sini.' Visa H-1B adalah visa non-imigran yang dikeluarkan oleh AS untuk pekerja asing yang memiliki keahlian khusus. Program ini dirancang untuk memungkinkan perusahaan di AS mempekerjakan tenaga kerja asing dengan keterampilan tertentu yang sulit ditemukan di pasar tenaga kerja lokal. Keputusan ini kemungkinan akan memicu perdebatan sengit di kalangan industri teknologi dan kalangan yang pro-imigrasi, karena dapat mempersulit perusahaan untuk merekrut tenaga kerja asing yang sangat terampil. Sektor teknologi, khususnya, sering kali mengandalkan visa H-1B untuk mengisi kekurangan keterampilan di bidang-bidang seperti rekayasa perangkat lunak, pengembangan, dan analisis data. Peningkatan biaya secara signifikan ini diperkirakan akan berdampak pada anggaran perusahaan dan dapat mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali strategi perekrutan mereka. Di sisi lain, pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa hal itu akan melindungi pekerjaan bagi pekerja Amerika dan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memicu peningkatan pengawasan terhadap praktik perekrutan perusahaan, memastikan bahwa perusahaan benar-benar berusaha mencari pekerja lokal sebelum mengajukan permohonan visa H-1B. Selain itu, perubahan ini dapat memengaruhi hubungan antara AS dan negara-negara lain yang banyak warganya bekerja di AS dengan visa H-1B. Beberapa negara, seperti India, merupakan sumber utama tenaga kerja yang menggunakan visa ini. Respons dari pemerintah-pemerintah ini dan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di AS akan sangat penting untuk memantau dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Penting untuk dicatat bahwa peraturan ini dapat mengalami perubahan, karena adanya potensi tantangan hukum dan tekanan dari berbagai kelompok kepentingan. Pemerintah AS diperkirakan akan menghadapi gugatan hukum dari perusahaan teknologi dan kelompok advokasi imigrasi yang menentang perubahan tersebut. Kinerja ekonomi secara keseluruhan dan kemampuan perusahaan untuk berinovasi juga dapat terpengaruh. Analisis mendalam tentang data ekonomi akan diperlukan untuk memahami secara penuh implikasi dari kebijakan ini. Perubahan ini juga dapat berdampak pada kompetitivitas AS di pasar global, karena perusahaan mungkin kesulitan bersaing jika mereka tidak dapat merekrut talenta terbaik dari seluruh dunia. Perdebatan yang berkelanjutan mengenai kebijakan imigrasi dan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat AS kemungkinan akan terus berlanjut. Kebijakan ini merupakan contoh nyata bagaimana perubahan kebijakan pemerintah dapat mengubah lanskap bisnis dan pasar tenaga kerja





Trump H-1B Visa Imigrasi Tenaga Kerja Ekonomi Perusahaan

