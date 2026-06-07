Trump Sebut Konflik dengan Iran Hanya 'Latihan', Iran Tampilkan Rudal Bertemakan Netanyahu

Presiden AS Donald Trump menyatakan konflik dengan Iran bukan perang besar melainkan latihan yang akan segera berakhir, sementara Iran menanggapi dengan merilis video peluncuran rudal bertemakan Netanyahu. Pelibatan Israel, Selat Hormuz, dan potensi solusi diplomatik menjadi poin utama dalam ketegangan berkelanjutan ini.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial terkait dengan konflik yang melibatkan Iran . Dalam pidatonya, Trump menegaskan bahwa yang terjadi saat ini bukanlah perang besar skala penuh, melainkan hanya sebuah latihan yang ia yakini akan segera berakhir.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian dapat dicapai melalui dua jalur, yaitu kesepakatan diplomatik atau dengan mengambil langkah yang lebih keras. Pernyataan ini langsung merespons serangan balasan Iran setelah operasi militer gabungan AS-Israel pada 28 Februari. Sebagai tanggapan, militer Iran merilis sebuah video yang menampilkan peluncuran rudal dengan stiker kartun yang menampilkan gambar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Aksi itu bukan sekadar propaganda visual, melainkan bagian dari perang urat saraf yang mengirim pesan ancaman langsung ketumpulan.

Iran menekankan bahwa setiap kesepakatan damai harus mencakup semua kepentingannya, termasuk hakIran untuk menguasai Selat Hormuz, sebuah jalurراتيجis yang vital bagi perdagangan minyak dunia. Operasi gabungan AS dan Israel memang dilakukan sebagai respons terhadap serangan Iran yang menargetkan Israel dan beberapa negara kawasan sebelumnya. Konflik ini menjelaskan dinamika ketegangan yang kompleks di kawasan Timur Tengah, di mana kekuatan militer dan diplomasi berjalan beriringan.

Untuk membedah arah konflik dan upaya diplomasi ini, kita mengundang pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho Widodo, serta dosen International Institute for Islamic Studies, Qasem Muhammadi, untuk memberikan analisis mendalam tentang skenario yang mungkin terjadi





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Trump Iran Israel Konflik Rudal Diplomasi Selat Hormuz Perang Urat Saraf

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