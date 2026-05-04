Trump Pertimbangkan Opsi Militer untuk Menggulingkan Rezim Kuba

Presiden AS Donald Trump dilaporkan mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer untuk menggulingkan rezim komunis di Kuba, di tengah tekanan dari komunitas Kuba-Amerika di Florida.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi penggunaan kekuatan militer, atau yang disebut sebagai 'kekuatan kinetik', untuk menggulingkan pemerintahan komunis di Kuba . Pertimbangan ini muncul sebagai respons terhadap tekanan yang sangat besar dari komunitas Kuba -Amerika di Florida , yang secara konsisten menyerukan perubahan rezim secara menyeluruh di negara kepulauan tersebut.

Sumber yang dekat dengan pemerintahan Trump mengungkapkan bahwa opsi militer sedang dievaluasi, meskipun saat ini fokus utama masih tertuju pada upaya diplomasi. Pemerintah AS terus berupaya untuk mendorong pemerintah Kuba agar melakukan perubahan signifikan, terutama dalam sektor ekonomi yang saat ini mengalami kemunduran yang parah. Orlando Gutiérrez-Boronat, Sekretaris Jenderal Majelis Perlawanan Kuba, dengan tegas menyatakan bahwa komunitas eksil Kuba, yang ia wakili, meyakini bahwa perubahan ekonomi yang berarti tidak akan terjadi tanpa perubahan politik yang mendasar.

Sentimen ini telah menjadi pandangan yang umum di kalangan pengusaha Kuba-Amerika di seluruh Amerika Serikat. Senator negara bagian dari Partai Republik, Ileana Garcia, bahkan memberikan peringatan keras kepada Trump mengenai potensi konsekuensi politik jika tidak ada tindakan tegas diambil. Ia menekankan bahwa kegagalan AS untuk mengambil tindakan militer atau melakukan intervensi untuk menggulingkan rezim dapat merusak citra Trump di mata pemilih Florida.

Garcia memperingatkan bahwa ketidakaktifan di Kuba akan secara langsung memengaruhi cara orang-orang di Florida Selatan memberikan suara mereka, mengingat komunitas Kuba-Amerika merupakan basis pendukung setia Trump yang sangat berpengaruh dalam pemilihan umum. Saat ini, pemerintahan Trump telah memberlakukan blokade energi dan memperluas sanksi terhadap Kuba melalui serangkaian perintah eksekutif. Namun, Gedung Putih dan Sekretaris Negara Marco Rubio memberikan sinyal yang beragam mengenai apakah mereka akan menuntut perubahan rezim secara total atau hanya sekadar reformasi ekonomi.

Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Miami Herald menunjukkan bahwa 78% dari eksil Kuba tidak akan merasa puas jika hanya terjadi reformasi ekonomi tanpa perubahan politik yang signifikan. Mayoritas dari mereka bahkan menyatakan dukungan terhadap intervensi militer, baik untuk menggulingkan pemerintah yang ada maupun untuk melaksanakan misi kemanusiaan. Di sisi lain, Kuba sedang menghadapi krisis yang sangat berat akibat penghentian pengiriman minyak dari Venezuela, yang disebabkan oleh kebijakan sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Negara tersebut dilanda pemadaman listrik massal yang melumpuhkan berbagai sektor penting, termasuk transportasi, layanan kesehatan, serta pasokan air dan makanan bagi warga negara. Seorang pejabat AS yang memantau situasi di lapangan menggambarkan kondisi tersebut sebagai 'sebuah katup yang akan segera meledak cepat atau lambat'. Meskipun demikian, risiko terjadinya krisis migrasi besar-besaran tetap menjadi pertimbangan utama bagi Washington dalam memutuskan apakah akan melancarkan serangan militer.

Selain itu, kelompok oposisi Kuba di Miami terus menyempurnakan 'Kesepakatan Kebebasan' sebagai peta jalan menuju demokrasi setelah rezim komunis runtuh. Kelompok oposisi ini berharap transisi menuju demokrasi dapat terwujud sebelum akhir tahun ini, seiring dengan meningkatnya tekanan dari pemerintahan Trump. Situasi di Kuba semakin kompleks dengan kombinasi tekanan internal dari warga negara yang menghadapi kesulitan ekonomi dan politik, serta tekanan eksternal dari Amerika Serikat yang terus meningkatkan sanksi dan mempertimbangkan opsi militer.

Masa depan Kuba sangat bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh pemerintahan Trump dan respons dari pemerintah Kuba terhadap tekanan yang terus meningkat. Komunitas internasional juga mengamati situasi ini dengan cermat, karena potensi konflik di Kuba dapat memiliki implikasi regional dan global yang signifikan. Pemerintah AS harus mempertimbangkan dengan matang semua konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil, termasuk risiko eskalasi konflik, krisis kemanusiaan, dan dampak terhadap stabilitas regional.

Diplomasi dan dialog tetap menjadi jalur yang paling diinginkan untuk mencapai solusi damai dan berkelanjutan bagi krisis di Kuba. Namun, dengan meningkatnya tekanan dari komunitas Kuba-Amerika dan meningkatnya kekhawatiran tentang situasi ekonomi dan politik di Kuba, opsi militer semakin menjadi pertimbangan yang serius bagi pemerintahan Trump





