Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz dan Instruksi Mencegat Kapal: Eskalasi Tegang Pasca Kegagalan Perundingan dengan Iran

Presiden Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz dan instruksi untuk mencegat kapal-kapal yang membayar tol ke Iran setelah perundingan AS-Iran gagal. Langkah ini menandai peningkatan ketegangan di kawasan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump , dalam pidatonya yang disampaikan di ruang konferensi pers Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (6/4/2026), menunjukkan gestur yang menyerupai gerakan menembak, saat membahas potensi perang dengan Iran . Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, terutama setelah kegagalan perundingan antara AS dan Iran .

Trump, melalui unggahan di platform Truth Social pada Minggu (12/4/2026), beberapa jam setelah perundingan di Islamabad tanpa menghasilkan kesepakatan, mengumumkan langkah-langkah agresif terkait Selat Hormuz, jalur pelayaran krusial di dunia. Ia menyatakan Angkatan Laut AS akan segera memulai blokade di selat tersebut dan menginstruksikan untuk mencegat kapal-kapal yang membayar tol kepada Iran.\Trump menegaskan bahwa AS akan mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal yang membayar tol ilegal untuk melintas Selat Hormuz. Ia menekankan bahwa tidak ada kapal yang membayar tol ilegal akan diizinkan melewati jalur aman di laut lepas. Langkah ini dianggap sebagai eskalasi signifikan dalam konflik dengan Iran, yang terjadi setelah perundingan di Islamabad gagal mencapai kesepakatan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengaitkan kegagalan perundingan dengan tuntutan berlebihan dari pihak AS. Baqaei menjelaskan bahwa meskipun ada kesepahaman pada beberapa isu, perbedaan pandangan pada beberapa topik utama menghalangi tercapainya kesepakatan. Topik-topik yang menjadi perbedaan utama meliputi program nuklir Iran, pengaturan Selat Hormuz, dan tuntutan-tuntutan lainnya dari kedua belah pihak. Isu-isu ini dianggap sangat kompleks dan mencerminkan tarik-menarik kepentingan yang signifikan antara Iran dan Amerika Serikat.\Komentar Trump dan tindakan yang diambil mencerminkan peningkatan ketegangan diplomatik dan militer di kawasan Teluk. Kegagalan perundingan, ditambah dengan pernyataan agresif dari pihak AS, meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi konflik. Sementara itu, meskipun tidak ada rincian spesifik tentang tuntutan yang menjadi hambatan kesepakatan, program nuklir Iran tetap menjadi isu sensitif yang selalu menjadi perhatian dunia internasional. Selain itu, Selat Hormuz, sebagai jalur vital untuk perdagangan minyak dan komoditas lainnya, menjadi pusat perhatian karena potensi dampaknya terhadap stabilitas global. Analis dan pengamat politik terus memantau perkembangan situasi ini, mengantisipasi kemungkinan konsekuensi dari langkah-langkah yang diambil oleh kedua belah pihak, serta dampaknya terhadap keamanan regional dan global. Kegagalan perundingan damai dan pernyataan agresif yang diungkapkan oleh kedua belah pihak semakin meningkatkan eskalasi situasi dan membuat banyak pihak khawatir akan terjadinya konflik terbuka





