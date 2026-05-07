Trump: Pembicaraan AS-Iran Berjalan Baik, Kesepakatan Nuklir Sangat Mungkin Tercapai

Presiden AS Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Iran berjalan baik dalam 24 jam terakhir. Ia menegaskan kemungkinan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik AS-Iran secara permanen sangat tinggi. Iran masih meninjau usulan AS yang disampaikan melalui mediasi Pakistan, sementara Axios melaporkan kedua pihak hampir mencapai kesepakatan awal.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump , pada Rabu (6/5), menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran berjalan dengan baik dalam 24 jam terakhir, dan kemungkinan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik AS- Iran secara permanen sangat tinggi.

Trump menegaskan bahwa Iran sangat ingin membuat kesepakatan, dan setiap perjanjian yang akan disepakati harus memastikan bahwa Iran tidak dapat memperoleh senjata nuklir. Ia mengatakan, 'Mereka ingin membuat kesepakatan. Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik selama 24 jam terakhir, dan sangat mungkin kami akan membuat kesepakatan,' di Ruang Oval. Trump juga menegaskan bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir, dan pihak Iran telah menyetujuinya.

Ketika ditanya tentang batas waktu untuk mencapai kesepakatan, Trump menyatakan bahwa tidak ada tenggat waktu. Sebelumnya, Trump dalam wawancara dengan stasiun televisi PBS mengatakan bahwa kesepakatan harus melibatkan Iran untuk mentransfer persediaan uranium yang diperkaya langsung ke AS, serta menghentikan semua operasi di fasilitas nuklir bawah tanahnya. Meskipun Trump menyatakan optimisme bahwa resolusi sudah dekat, ia tetap memberikan peringatan keras, 'Jika mereka setuju, semuanya selesai, dan jika mereka tidak setuju, kita akan jatuhkan bom.

' Trump menolak laporan bahwa kesepakatan akan memungkinkan Iran untuk mempertahankan pengayaan uranium sebesar 3,67 persen, dengan mengatakan bahwa ketentuan tersebut bukan bagian dari kerangka kerja saat ini. Sementara itu, Iran pada Rabu (6/5) menyatakan bahwa usulan AS yang disampaikan melalui mediasi Pakistan masih dalam peninjauan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan kepada kantor berita semi-resmi Iran, ISNA, bahwa usulan AS masih diperiksa dan Iran akan menyampaikan kesimpulannya kepada pihak Pakistan setelah proses peninjauannya selesai.

ISNA juga melaporkan bahwa sebagian dari isi yang diterbitkan oleh media AS, Axios, mengenai kemungkinan kesepakatan antara Teheran dan Washington adalah spekulasi media, dan bahwa tim negosiasi Iran tetap fokus pada masalah mengakhiri perang sepenuhnya. Axios melaporkan bahwa Iran dan AS hampir mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik dan menetapkan parameter untuk negosiasi nuklir yang lebih luas. Washington mengharapkan tanggapan dari Teheran mengenai beberapa isu kunci dalam waktu 48 jam.

Meskipun belum ada kesepakatan akhir, para pejabat AS memandang pembicaraan tersebut sebagai yang paling penting mendekati kesepakatan awal antara kedua pihak sejak konflik dimulai. Memorandum yang diusulkan akan menyatakan berakhirnya perang dan menetapkan periode negosiasi 30 hari untuk kesepakatan yang lebih rinci. Pembicaraan lanjutan akan fokus pada pembukaan kembali transit melalui Selat Hormuz, pembatasan program nuklir Iran, dan pencabutan sanksi AS. Islamabad dan Jenewa sedang dipertimbangkan sebagai tempat yang mungkin untuk negosiasi tersebut.

Berdasarkan draf ketentuan, Iran akan menyetujui moratorium pengayaan uranium, sementara AS akan secara bertahap melonggarkan sanksi dan melepaskan miliaran dolar dana Iran yang dibekukan. Kedua pihak juga akan melonggarkan pembatasan yang terkait dengan Selat Hormuz, termasuk pembatasan Iran terhadap pengiriman dan blokade angkatan laut AS. Durasi moratorium pengayaan uranium masih belum diputuskan. Iran awalnya mengusulkan jangka waktu lima tahun, sementara AS menginginkan 20 tahun





