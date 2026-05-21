Trump-Netanyahu Differ on Iran War Course, Diplomacy

The leaders of the United States and Israel have differing views on the course of the Iran war, with President Donald Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu having a tense phone call on the matter. The disagreement revolves around the decision to postpone a new attack on Iran in favor of diplomatic efforts.

Perbedaan tajam antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait arah perang Iran mulai terbuka ke publik. Dalam percakapan telepon yang berlangsung tegang pada Selasa (19/5/2026) waktu setempat, kedua pemimpin disebut berselisih soal keputusan Washington menunda serangan baru terhadap Teheran demi membuka ruang diplomasi.

Pernyataan Trump mengejutkan banyak pihak dengan mengumumkan penghentian sementara serangan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa. Keputusan Trump membuka kembali jalur diplomasi dilaporkan membuat Netanyahu frustrasi, yang selama ini dikenal sebagai pendukung pendekatan militer yang jauh lebih agresif terhadap Iran. Dalam percakapan yang berlangsung sekitar satu jam, Netanyahu terus mendorong agar aksi militer kembali dilanjutkan, sedangkan Trump ingin melihat apakah kesepakatan bisa dicapai.

Kekhawatiran di pihak Israel juga meluas ke lingkaran dekat Netanyahu, dengan sejumlah sumber menyebut terdapat keinginan kuat untuk kembali melakukan serangan militer terhadap Iran. Meski demikian, ketegangan antara Trump dan Netanyahu sebenarnya bukan hal baru, dengan pejabat AS sejak lama memahami bahwa Washington dan Tel Aviv memiliki tujuan berbeda dalam perang Iran.

Hingga kini belum jelas apakah perbedaan utama antara kedua pihak mulai mengecil, dengan Iran masih mempertahankan tuntutan intinya, termasuk terkait program nuklir dan aset-aset beku negara tersebut di luar negeri. Trump tetap memperingatkan bahwa opsi militer masih berada di atas meja jika diplomasi gagal membuahkan hasil





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran War Diplomatic Efforts President Donald Trump Prime Minister Benjamin Netanyahu Tensions Differences Military Options Diplomatic Solutions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran Siapkan Rp1 Triliun untuk Mereka yang Bisa Kirim Trump dan Netanyahu ke NerakaIran dilaporkan tengah membahas rencana sayembara untuk siapapun yang berhasil membunuh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Netanyahu

Read more »

Iran Siapkan Hadiah Rp 950 Miliar bagi Siapapun yang Bisa Bunuh Donald Trump dan Benjamin NetanyahuIran siapkan hadiah Rp 950 miliar untuk pembunuh Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, tambah ketegangan di Timur Tengah.

Read more »

Kisah Kegagalan Netanyahu Jadikan Mahmoud Ahmadinejad Penguasa IranThe New York Times melaporkan rencana AS dan Israel menempatkan mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, sebagai pengganti Ayatollah Khamenei.

Read more »

Trump soal Netanyahu Kesal AS Tunda Serang Iran: Dia Akan Melakukan Apa yang Saya MauPresiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu terlibat percakapan telepon selama satu jam yang berlangsung tegang terkait kelanjutan aksi militer di Iran

Read more »