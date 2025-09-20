Trump Kenakan Biaya Visa H-1B Rp 1,6 Miliar: Dampak Besar pada Sektor Teknologi AS

Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump berencana mengenakan biaya aplikasi baru untuk visa H-1B sebesar Rp 1,6 miliar. Kebijakan ini diprediksi akan berdampak signifikan pada sektor teknologi, memicu kekhawatiran di pasar saham dan perdebatan mengenai praktik ketenagakerjaan.

Ilustrasi visa kerja. Donald Trump berencana memberlakukan biaya baru untuk visa kerja H-1B yang mencapai sekitar Rp 1,6 miliar, sebuah kebijakan yang diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada sektor teknologi di Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini menjadi sorotan karena potensi dampaknya terhadap perusahaan teknologi dan tenaga kerja asing di AS. Keputusan ini datang di tengah perdebatan yang sedang berlangsung mengenai kebijakan imigrasi dan praktik ketenagakerjaan di AS.

Pemerintah AS, di bawah kepemimpinan Donald Trump, berencana untuk mengenakan biaya aplikasi baru untuk visa H-1B sebesar 100.000 dollar AS, yang setara dengan sekitar Rp 1,6 miliar. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mereformasi sistem visa kerja dan untuk melindungi pekerjaan bagi warga negara AS. Kebijakan ini diperkirakan akan memiliki dampak yang luas, terutama pada sektor teknologi yang sangat bergantung pada tenaga kerja asing yang memiliki kualifikasi tinggi. Data dari US Citizenship and Immigration Services menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi besar, seperti Amazon, telah memperoleh ribuan persetujuan visa H-1B setiap tahunnya. Perubahan biaya ini akan membebani perusahaan dengan biaya tambahan yang signifikan, yang berpotensi mempengaruhi keputusan perekrutan dan strategi bisnis mereka. Dampak langsung dari kebijakan ini telah terlihat di pasar saham. Saham perusahaan jasa teknologi Cognizant Technology Solutions, yang sangat bergantung pada tenaga kerja H-1B, mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah pengumuman kebijakan tersebut. Hal ini mencerminkan kekhawatiran investor mengenai potensi dampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Analis pasar juga memperkirakan bahwa kebijakan ini dapat memicu perubahan dalam dinamika tenaga kerja di sektor teknologi, dengan perusahaan mungkin mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing dan lebih fokus pada perekrutan tenaga kerja lokal. Selain itu, kebijakan ini juga memicu perdebatan mengenai keadilan dan dampak sosialnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa perusahaan teknologi memanfaatkan pekerja asing dengan visa H-1B untuk menekan upah dan mengabaikan kandidat lokal. Sebaliknya, pihak lain berpendapat bahwa visa H-1B sangat penting untuk mengisi kekurangan keterampilan di sektor teknologi dan mendorong inovasi. Visa H-1B memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja asing berkualifikasi tinggi dalam bidang spesialisasi, biasanya untuk jangka waktu antara tiga hingga enam tahun. Pekerjaan yang umum diisi oleh pemegang visa H-1B termasuk insinyur perangkat lunak, manajer program, dan profesional teknologi informasi (TI) lainnya. India menjadi penerima manfaat terbesar dari visa kerja H-1B, dengan mencatat sebagian besar dari total persetujuan setiap tahunnya. Kebijakan ini berpotensi berdampak besar pada negara-negara yang mengirimkan tenaga kerja ke AS melalui program H-1B. Di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan ini, perusahaan teknologi dan pemerintah perlu mencari solusi yang seimbang untuk memastikan bahwa sektor teknologi terus berkembang dan inovasi tetap terjaga, sambil juga melindungi kepentingan tenaga kerja lokal dan memastikan keadilan dalam praktik ketenagakerjaan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap hubungan internasional antara AS dan negara-negara yang mengirimkan tenaga kerja berkualifikasi tinggi ke AS. Kebijakan visa H-1B yang baru ini berpotensi memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pasar saham, strategi bisnis perusahaan, hingga dinamika tenaga kerja dan hubungan internasional. Kompas.com terus berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Berita terkait lainnya termasuk penolakan visa delegasi Palestina untuk menghadiri Sidang Umum PBB, sosok kontroversial Wahyudin Moridu, serta kasus bayi yang dikubur hidup-hidup





