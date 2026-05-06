Trump Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Apa Makna di Baliknya?

Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan menghentikan sementara inisiatif militer Project Freedom yang bertujuan membantu kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Keputusan ini muncul setelah penutupan selat oleh Iran sebagai respon terhadap serangan AS dan Israel. Analis membahas implikasi geopolitik dan dampaknya terhadap stabilitas pelayaran global.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan penghentian sementara inisiatif militer bertajuk " Project Freedom " pada Rabu (6/5/2026). Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers di Brady Briefing Room, Gedung Putih, Washington DC, sesaat setelah insiden penembakan makan malam pada 25 April 2026.

Project Freedom awalnya diluncurkan sebagai misi kemanusiaan untuk membantu kapal-kapal komersial yang terjebak akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, dan menjadi koridor vital bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global. Penutupan selat ini terjadi sebagai respon terhadap serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas Teheran dengan membatasi akses pelayaran.

Untuk mendukung misi ini, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengerahkan kekuatan militer besar, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat darat dan laut, drone multi-domain, serta sekitar 15.000 personel militer. Komandan CENTCOM, Brad Cooper, menyatakan bahwa kapal dari 87 negara terdampak, dan pihaknya telah berusaha mengkoordinasi dengan puluhan perusahaan pelayaran untuk memulihkan arus lalu lintas. Namun, belum jelas apakah AS akan mengawal langsung kapal-kapal tersebut atau hanya memberikan perlindungan udara dari ancaman drone dan rudal.

Sejumlah pihak industri pelayaran, termasuk Direktur Intertanko, Tim Wilkins, menyatakan kekhawatiran atas kurangnya koordinasi yang jelas dari pemerintah AS, yang berpotensi mengancam keselamatan pelayaran. Pada hari pertama operasi, dua kapal berbendera AS dilaporkan berhasil melintasi Selat Hormuz dengan bantuan militer AS. Namun, Iran menolak adanya kapal yang berhasil melintas. Keputusan Trump untuk menghentikan sementara Project Freedom menimbulkan banyak pertanyaan.

Beberapa analis menyebut ini sebagai taktik untuk menegaskan kekuasaan AS di kawasan, sementara pihak lain melihatnya sebagai upaya untuk mengurangi eskalasi konflik. Sementara itu, Iran tetap keras dalam menegakkan larangan pelayaran di Selat Hormuz, menandakan bahwa situasi di kawasan ini masih jauh dari stabil





