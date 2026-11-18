Presiden AS Donald Trump tiba di Shenzhen untuk KTT APEC. Xi Jinping menyambut langsung. Mereka akan bertemu Putin membahas isu geopolitik global.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendarat di Bandara Internasional Shenzhen pada Rabu, 18 November 2026, sore waktu setempat. Kedatangan beliau di kota Tiongkok selatan ini menandai awal dari partisipasi AS dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau KTT APEC 2026.

Langkah ini diambil langsung oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk menyambut tamu negara tersebut. Pertemuan hangat di landasan pacu bandara menjadi momen penting sebelum agenda resmi puncak ekonomi regional dimulai.

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Donald Trump turun dari pesawat kepresidenan Air Force One setelah sebelumnya menyelesaikan rangkaian kunjungan diplomatik di Manila, Filipina. Kunjungan ke Filipina bertujuan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat-ASEAN yang juga berlangsung pada hari yang sama. Ketertiban prosedur protokol militer terlihat jelas saat Presiden Trump melangkah keluar dari pintu pesawat kepresidenan.

Segera setelah mendarat, Xi Jinping telah berdiri di area landasan bandara untuk menyambut kedatangannya. Donald Trump memberikan hormat kepada bendera kedua negara saat berdiri berdampingan dengan Xi Jinping di atas karpet merah. Kedua pemimpin negara tersebut kemudian berjabat tangan dengan erat sebagai simbol kerja sama diplomatik.

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Mekanisme Sambut Tamu Di Bandara

Terdapat momen kehangatan yang terlihat jelas dalam interaksi pribadi antara dua pemimpin tersebut. Xi Jinping memberikan pelukan hangat kepada Donald Trump setelah jabat tangan resmi selesai. Proses menyambut ini menunjukkan prioritas tinggi yang diberikan Tiongkok terhadap hubungan bilateral dengan Amerika Serikat di tengah konteks geopolitik global saat ini.

Prosesi ini dipimpin oleh petugas protokol tingkat tinggi dari kedua negara. Seluruh acara penyambutan berlangsung singkat namun penuh makna, memastikan bahwa para pemimpin dapat segera memasuki fase negosiasi yang lebih substansial. Kehadiran media internasional seperti Reuters dan AFP mendokumentasikan setiap detail acara ini secara langsung.

Agenda Pertemuan Trilateral Bersejarah

Donald Trump dijadwalkan mengikuti pertemuan trilateral bersejarah bersama Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis, 19 November 2026. Pertemuan tiga pihak ini dijadwalkan berlangsung di sela-sela kegiatan KTT APEC yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 19 November 2026 di kota Shenzhen.

Tema pembahasan dalam pertemuan ketiga pemimpin ini mencakup sejumlah isu strategis global yang sedang hangat. Isu-isu tersebut meliputi dinamika perang di Iran dan konflik Ukraina serta upaya perlucutan senjata nuklir. Ketiga negara adidaya ini bertujuan untuk membahas keseimbangan kekuatan global yang sedang bergeser.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa pertemuan tersebut akan menjadi ajang pertukaran pandangan mendalam. Tujuannya adalah menjaga perdamaian dunia dan mendorong stabilitas strategis dalam hubungan antarnegara besar di seluruh dunia.

Posisi Vladimir Putin dan Dampak Global

Sebelum kedatangan Trump, Presiden Vladimir Putin telah lebih dahulu tiba di Shenzhen pada Rabu pagi. Ia menyatakan harapan agar pertemuan trilateral antara para pemimpin Rusia, Tiongkok, dan Amerika dapat memberikan hasil yang sangat bermanfaat bagi ketertiban global.

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Putin menekankan pentingnya persatuan dan dialog di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Ia menyoroti fragmentasi ekonomi serta meningkatnya risiko geopolitik yang mengancam stabilitas pasar dunia. Seruan ini datang sebagai respons terhadap ketegangan perdagangan dan militer yang terjadi.

Dalam pernyataannya kepada wartawan di Shenzhen, Putin menyerukan hubungan internasional yang mengedepankan kesetaraan dan kemitraan. Ia menolak konsep hegemoni maupun isolasi sebagai pendekatan dalam diplomasi modern. Harapan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kesepakatan-kesepakatan baru yang dihasilkan dari KTT APEC.

Dampak Terhadap Ketertiban Ekonomi Regional

Perkembangan diplomatik ini memiliki implikasi signifikan bagi stabilitas ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Ketegangan antara tiga kekuatan besar dunia dapat mempengaruhi pasar keuangan dan rantai pasokan global secara langsung. Investor dan pelaku industri memantau perkembangan negosiasi ketiga pemimpin dengan sangat cermat.

Kolaborasi antara AS, Tiongkok, dan Rusia dapat membuka pintu bagi dialog kebijakan ekonomi yang lebih luas. Hasil dari pertemuan trilateral tersebut akan menentukan arah kebijakan perdagangan dan investasi di kawasan ini untuk beberapa tahun ke depan.

Para analis politik internasional menilai bahwa keberhasilan pertemuan ini sangat bergantung pada komitmen nyata kedua belah pihak untuk berdialog. Jika dialog dapat berlangsung lancar, maka risiko eskalasi konflik di wilayah lain dapat dikurangi secara signifikan. Proses diplomasi ini akan menjadi ujian bagi ketahanan sistem multilateralisme global.