Trump dorong normalisasi Israel dengan negara‑Muslim pasca konflik Iran, usul Iran masuk Abraham Accords

Presiden AS menekankan pentingnya mempercepat hubungan diplomatik antara Israel dan negara‑negara mayoritas Muslim setelah perang Iran berakhir, sekaligus mengusulkan Iran bergabung dalam kesepakatan Abraham, meski mendapat penolakan dari pihak regional.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melakukan langkah strategis besar di kawasan Barat Asia pada akhir pekan lalu. Dalam sebuah konferensi telepon tingkat tinggi yang melibatkan para pemimpin Arab Saudi , Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain, Trump menekankan pentingnya mempercepat proses normalisasi hubungan antara negara‑negara mayoritas Muslim dengan Israel setelah konflik yang melibatkan Iran berakhir.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian peperangan di Iran menjadi prasyarat bagi negara‑negara yang belum mengakui Israel untuk bergabung dalam kerangka Kesepakatan Abraham, sebuah inisiatif yang pada 2020 berhasil membuka hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Teluk. Trump menyampaikan harapannya bahwa setelah gencatan senjata tercapai, para pemimpin Arab dan Muslim akan menandatangani perjanjian serupa, sehingga menciptakan poros baru yang menyeimbangkan kekuatan regional dan mengurangi pengaruh Tehran. Reaksi di antara peserta panggilan beragam.

Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan—yang masing‑masing belum memiliki hubungan resmi dengan Israel—menunjukkan keheningan yang terasa tegang. Seorang pejabat Amerika mengutip bahwa Trump sesekali mencoba mencairkan suasana dengan candaan, namun respons tetap datar. Arab Saudi, meski sebelumnya dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman menunjukkan keterbukaan terhadap kontak dengan Israel, kini menegaskan bahwa normalisasi hanya dapat terjadi bila ada jalur yang jelas menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Pemerintah Israel sendiri menolak mengaitkan proses normalisasi dengan penyelesaian soal Palestina, menganggap kepentingan strategis dan keamanan lebih mendesak. Kesulitan ini menambah kompleksitas upaya Trump, yang dipandang bukan sekadar berusaha menghentikan perang Iran, tetapi turut merancang ulang peta geopolitik Barat Asia dengan menempatkan Israel sebagai titik sentral aliansi baru. Selain mengajak negara‑negara Arab, Trump juga melontarkan gagasan kontroversial melalui platform media sosialnya, Truth Social, dengan menyatakan keinginannya agar Republik Islam Iran dapat bergabung dalam Kesepakatan Abraham.

Ia mengucapkan terima kasih kepada negara‑negara Timur Tengah atas dukungan mereka dan menyiratkan bahwa bahkan Iran mungkin suatu hari akan menjadi bagian dari perjanjian bersejarah tersebut. Namun para pengamat menilai ide tersebut hampir mustahil terwujud, mengingat rezim Tehran selama puluhan tahun menolak mengakui keberadaan Israel dan terus menyebutnya sebagai kekuatan pendudukan. Kesepakatan Abraham sendiri, yang dimediasi Amerika Serikat, telah mengubah paradigma lama di mana negara‑negara Arab menolak mengakui Israel sampai persoalan Palestina selesai.

Kini kerja sama lebih difokuskan pada kepentingan strategis bersama, termasuk perdagangan, teknologi, investasi, dan pertahanan, terutama untuk menahan pengaruh Iran. Upaya Trump untuk memperluas jaringan ini mencerminkan ambisi Amerika mengonsolidasikan koalisi anti‑Iran, sekaligus menegaskan kembali peran Israel sebagai penghubung antara Barat dan dunia Arab dalam era pasca‑konflik. Meski demikian, tantangan yang dihadapi tidak dapat diabaikan. Sentimen publik di negara‑negara Arab masih kuat menolak normalisasi tanpa penyelesaian hak‑hak Palestina, sementara tekanan internal dan eksternal membuat pemerintah Riyadh berhati‑hati.

Jika Trump berhasil menggalang dukungan yang cukup, kemungkinan terbentuknya aliansi baru di Barat Asia dapat mengguncang keseimbangan lama, membuka peluang ekonomi dan keamanan yang lebih luas bagi para anggotanya. Namun semua itu tetap bergantung pada dinamika geopolitik yang terus berubah, terutama penyelesaian akhir konflik Iran dan respons Tehran terhadap ajakan‑ajakan diplomatik yang tampak masih jauh dari realitas





