Trump Disebut Setujui Pencairan Aset Iran Rp428 Triliun, Pejabat Iran Klaim Kemenangan

Presiden AS Donald Trump disebut menyetujui pencairan aset Iran yang dibekukan senilai $24 miliar, menurut klaim pejabat Iran. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks meningkatnya tekanan dan harapan akan kesepakatan nuklir baru.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah menyetujui pencairan aset Iran senilai 24 miliar dolar AS atau sekitar Rp428,64 triliun yang selama ini dibekukan. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih, pernyataan itu disampaikan oleh penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, Mohsen Rezaei, dalam sebuah upacara peringatan di Kota Dezful, Iran barat daya, sebagaimana dilaporkan kantor berita Fars News Agency pada Jumat.

Rezaei mengklaim bahwa konflik yang baru-baru ini dialami Iran telah meningkatkan posisi negara itu di tingkat global dan memperkuat kemampuan pencegahannya. Ia menambahkan bahwa kemampuan tersebut telah berkembang hingga membuat Trump, yang ia sebut sebagai penjudi, kini khawatir untuk bernegosiasi dengan Teheran. Rezaei juga menuduh kebijakan Amerika Serikat semakin dipengaruhi oleh Israel. Menurut dia, lobi yang dilakukan dalam lingkaran pengambilan keputusan AS telah membuat negara itu pada praktiknya menjadi koloni dari rezim Zionis.

Pernyataan ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa nota kesepahaman yang diusulkan dengan Amerika Serikat akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon, serta membuka jalan bagi perundingan mengenai pencabutan sanksi. Sementara itu, seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan pada Jumat bahwa Washington berharap dapat menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran dalam beberapa hari ke depan. Menurut pejabat tersebut, kesepakatan yang tengah dirundingkan juga diharapkan mengarah pada pembongkaran program nuklir Iran.

Kubu Iran menanggapi dengan optimisme hati-hati. Sebelumnya, hubungan AS-Iran telah tegang sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA) dan kembali menjatuhkan sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Iran merespons dengan meningkatkan pengayaan uranium melampaui batas yang disepakati. Kini, dengan adanya isyarat pencairan aset, Teheran melihatnya sebagai peluang untuk meredakan tekanan ekonomi.

Namun, pihak Iran juga menekankan bahwa setiap kesepakatan harus menjamin pencabutan semua sanksi dan tidak mengorbankan program rudal balistik serta pengaruh regionalnya. Analis menilai pernyataan Rezaei merupakan bagian dari manuver politik domestik untuk menunjukkan bahwa Iran tidak gentar menghadapi tekanan AS. Di sisi lain, Trump yang dikenal dengan gaya negosiasi transaksional mungkin melihat pencairan aset sebagai langkah awal untuk membuka dialog. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama terkait program nuklir dan pengaruh Iran di Timur Tengah.

Israel, yang dianggap sebagai koloni oleh Rezaei, secara konsisten menentang kesepakatan apa pun yang tidak membongkar infrastruktur nuklir Iran. Meskipun demikian, jika tercapai, kesepakatan ini akan mengubah lanskap geopolitik regional, mengurangi ketegangan di Yaman, Suriah, dan Lebanon. Keberhasilan negosiasi akan bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkompromi dan mengelola ekspektasi konstituen masing-masing. Dunia kini menanti langkah selanjutnya dari Washington dan Teheran dalam waktu dekat





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Iran Amerika Serikat Donald Trump Sanksi Program Nuklir

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