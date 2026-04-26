Trump Batalkan Utusan Negosiasi dengan Iran, Tuding Ada Pertikaian Internal

Presiden AS Donald Trump membatalkan pengiriman utusan untuk negosiasi putaran kedua dengan Iran di Islamabad, Pakistan. Trump menilai Iran belum serius bernegosiasi dan ada pertikaian internal di pemerintahan mereka. Mantan Dubes RI untuk AS, Mahendra Siregar, berpendapat pembatalan ini lebih disebabkan oleh sikap Iran yang belum ingin bertemu sebelum prasyarat tertentu dipenuhi.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk tidak mengirimkan perwakilan untuk melanjutkan negosiasi dengan Iran yang direncanakan berlangsung di Islamabad, Pakistan . Keputusan ini menyusul putaran pertama perundingan yang telah dilaksanakan pada tanggal 11-12 April 2026 di lokasi yang sama, namun sayangnya tidak menghasilkan kesepakatan yang signifikan.

Trump menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap proses negosiasi yang dianggapnya membuang-buang waktu dan sumber daya. Ia menekankan bahwa tidak ada gunanya menunggu berhari-hari dan menghabiskan waktu perjalanan yang lama, lebih dari 16 jam, hanya untuk kemudian menemui pihak yang belum siap untuk berkompromi. Presiden Trump menyatakan bahwa ia akan menunggu inisiatif dari pihak Iran dan bersedia bernegosiasi ketika mereka menunjukkan keseriusan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif.

Ia juga menyoroti adanya ketidakstabilan internal di dalam pemerintahan Iran, dengan menyebutkan adanya perselisihan dan pertikaian yang menghambat proses pengambilan keputusan dan mempersulit tercapainya kesepakatan. Trump menyatakan bahwa ia akan berurusan dengan siapapun yang memimpin di Iran, namun ia merasa bahwa mereka belum sepenuhnya menyadari posisi mereka dalam negosiasi dan masih terjebak dalam konflik internal. Menanggapi pembatalan tersebut, Mahendra Siregar, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat periode 2018-2019, memberikan pandangan yang berbeda.

Ia berpendapat bahwa pembatalan ini bukanlah inisiatif langsung dari Presiden Trump, melainkan lebih disebabkan oleh sikap dari pihak Iran sendiri. Menurut Mahendra, Iran merasa bahwa saat ini belum merupakan waktu yang tepat untuk melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat, terutama melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pakistan. Ia menjelaskan bahwa Iran memiliki prasyarat yang harus dipenuhi sebelum bersedia kembali ke meja perundingan. Dua prasyarat utama tersebut adalah pertama, adanya gencatan senjata yang komprehensif dan berkelanjutan.

Iran menginginkan jaminan bahwa tidak akan ada tindakan agresi atau provokasi lebih lanjut dari pihak Amerika Serikat atau sekutunya selama proses negosiasi berlangsung. Kedua, Iran menuntut pencairan aset-aset mereka yang telah dibekukan oleh Amerika Serikat atau negara-negara lain sebagai dampak dari sanksi ekonomi yang telah dikenakan kepada Iran. Mahendra Siregar menegaskan bahwa tanpa pemenuhan kedua syarat ini, Iran tidak akan bersedia untuk melakukan pertemuan negosiasi lanjutan.

Ia menambahkan bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Pakistan pada tanggal 25 April 2026 lalu, selain merupakan kunjungan bilateral untuk mempererat hubungan dengan Pakistan, juga merupakan upaya untuk membahas poin-poin penting terkait dengan perundingan dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump merupakan respons terhadap sikap Iran yang belum menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan negosiasi putaran kedua.

Situasi ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai kesepakatan yang dapat meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pembatalan negosiasi oleh Presiden Trump dan sikap hati-hati dari pihak Iran mengindikasikan bahwa kedua belah pihak masih memiliki perbedaan pandangan yang signifikan dan belum menemukan titik temu. Selain itu, faktor internal di dalam pemerintahan Iran, seperti perselisihan dan pertikaian yang disebutkan oleh Trump, juga dapat menjadi penghalang dalam proses negosiasi.

Di sisi lain, tuntutan Iran terkait gencatan senjata dan pencairan aset yang dibekukan merupakan isu-isu sensitif yang memerlukan pertimbangan matang dari pihak Amerika Serikat. Pemenuhan tuntutan ini dapat dianggap sebagai konsesi yang signifikan dan dapat memicu reaksi keras dari sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan tersebut. Oleh karena itu, proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran diperkirakan akan terus berlanjut dengan penuh tantangan dan ketidakpastian.

Selain isu negosiasi dengan Iran, terdapat pula isu terkait minyak Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz, namun menurut informasi yang ada, jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketegangan geopolitik di kawasan tersebut, pasokan energi ke Indonesia masih relatif aman. Situasi ini memerlukan pemantauan yang cermat dan diplomasi yang aktif untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah





