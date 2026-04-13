Trump: AS Bisa Lumpuhkan Infrastruktur Energi Iran dalam Sehari

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk melumpuhkan infrastruktur energi Iran dalam waktu satu hari. Trump juga mengumumkan rencana blokade angkatan laut di Selat Hormuz dan kegagalan perundingan AS-Iran.

Arsip - Presiden AS Donald Trump berbicara dalam konferensi pers di Washington DC, Amerika Serikat (7/4/20206). Washington (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump pada Ahad (12/4) mengutarakan bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk melumpuhkan infrastruktur energi Iran dalam kurun waktu satu hari. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Fox News, di mana Trump dengan tegas menyatakan kesanggupannya untuk melakukan serangan yang masif terhadap Iran .

Ia bahkan merinci bahwa AS sanggup menghancurkan satu fasilitas penting di Iran hanya dalam waktu satu jam. Lebih jauh, Trump menekankan bahwa AS memiliki kapabilitas untuk menghancurkan seluruh sektor energi Iran, termasuk semua pembangkit listrik yang ada. Konsekuensi dari serangan semacam itu, menurut Trump, akan memaksa Iran untuk membangun kembali infrastruktur listriknya dari awal. Selain itu, Trump juga mengindikasikan kesiapan AS untuk menghancurkan jembatan-jembatan vital di Iran, menunjukkan potensi eskalasi yang signifikan dalam ketegangan antara kedua negara. Dalam kesempatan yang sama, Trump mengumumkan rencana blokade angkatan laut di Selat Hormuz. Blokade ini bertujuan untuk menutup akses ke jalur pelayaran strategis tersebut bagi semua kapal tanpa terkecuali. Ia memberikan instruksi langsung kepada Angkatan Laut AS untuk melakukan pelacakan dan pencegatan terhadap kapal-kapal yang membayar Iran untuk melintasi Selat Hormuz. Langkah ini, jika diterapkan, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perdagangan dan ekonomi Iran, mengingat pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur utama pengiriman minyak mentah dunia. Wakil Presiden AS, JD Vance, yang ditunjuk sebagai negosiator utama dalam perundingan antara AS dan Iran, juga memberikan pernyataan terkait. Vance mengonfirmasi bahwa perundingan yang berlangsung antara AS dan Iran telah berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan apa pun. Kegagalan perundingan ini semakin memperkeruh situasi dan meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi konflik di kawasan. Perlu dicatat bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Trump tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini didasari oleh berbagai faktor, termasuk program nuklir Iran, dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan di kawasan, serta persaingan pengaruh di Timur Tengah. Pernyataan Trump mengenai potensi serangan terhadap infrastruktur energi Iran, blokade Selat Hormuz, dan kegagalan perundingan, semakin memperburuk situasi dan meningkatkan risiko terjadinya konfrontasi militer. Situasi ini memerlukan perhatian dan upaya diplomasi yang intensif dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya eskalasi yang lebih lanjut dan menjaga stabilitas di kawasan. Dampak dari potensi konflik ini tidak hanya akan dirasakan oleh kedua negara yang bersangkutan, tetapi juga oleh negara-negara lain di kawasan dan bahkan dunia secara keseluruhan, mengingat peran penting kawasan Timur Tengah dalam perekonomian global. Oleh karena itu, semua pihak perlu menahan diri dan mencari solusi damai untuk menyelesaikan perbedaan yang ada





Donald Trump Iran Amerika Serikat Selat Hormuz Blokade Energi Konflik

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alasan Mengapa Iran Bisa Mengendalikan Selat HormuzPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Lima Perkara Rumit yang Bisa Gagalkan Negosiasi Damai AS-IranAS-Iran akan bertemu dengan mediasi Pakistan. Setidaknya ada lima perkara rumit yang harus disepakati sebelum sampai ke gencatan senjata permanen.

Lemhannas harap gencatan senjata Amerika dan Iran bisa lebih lamaGubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily berharap gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran bisa berlangsung lebih dari dua ...

Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per BarelPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Gubernur Lemnahas Singgung Gencatan Senjata Iran-AS: Semoga Bisa Berlangsung LamaBerita Gubernur Lemnahas Singgung Gencatan Senjata Iran-AS: Semoga Bisa Berlangsung Lama terbaru hari ini 2026-04-11 14:32:54 dari sumber yang terpercaya

Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGCPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

