Trump Ancam Hentikan Negosiasi Iran, Iran Balas dengan Ancaman Tutup Selat Hormuz

Presiden AS Donald Trump menunjukkan sikap tidak sabar terhadap negosiasi Iran, bahkan mengancam akan menghentikan pembicaraan. Iran merespons dengan ancaman menutup total Selat Hormuz, memicu kekhawatiran harga minyak. Trump juga membahas operasi Israel di Lebanon.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan sikap keras terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dalam pernyataannya pada Senin (1/6/2026) waktu setempat, Trump mengungkapkan kelelahan terhadap proses negosiasi yang berlarut-larut dengan Teheran.

Ia bahkan secara terbuka mengatakan tidak peduli jika pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Sikap ini muncul setelah laporan intelijen menyebut Iran berencana menghentikan dialog dengan Washington dan memperketat blokade di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia. Trump menyebut diskusi yang berkepanjangan dengan Iran mulai kehilangan daya tarik dan menjadi sangat membosankan. Langkah Iran tersebut merupakan respons terhadap operasi militer Israel di Lebanon yang terus diperluas, khususnya terhadap Hizbullah, sekutu utama Teheran di kawasan.

Ketika ditanya apakah Iran telah memberitahukan keputusan ini secara langsung, Trump menjawab singkat tanpa memberikan detail. Ia juga berencana meminta penjelasan langsung dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai perkembangan situasi di Lebanon. Beberapa jam setelah wawancara, Trump mengunggah pernyataan di Truth Social yang mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam konflik Israel-Hizbullah. Ia mengaku telah melakukan percakapan produktif dengan Netanyahu dan menyatakan tidak akan ada pasukan yang menuju Beirut, serta setiap pasukan yang dalam perjalanan telah diperintahkan kembali.

Trump juga mengklaim telah berkomunikasi dengan Hizbullah melalui pihak ketiga, dan kelompok tersebut sepakat untuk menghentikan aksi saling serang dengan Israel. Namun, pernyataan Trump tidak sepenuhnya sejalan dengan sikap pemerintah Israel. Netanyahu menegaskan di platform X bahwa Israel tetap siap meningkatkan operasi militer jika serangan Hizbullah berlanjut. Ia menyatakan posisi Israel tidak berubah dan Pasukan Pertahanan Israel akan terus beroperasi sesuai rencana di Lebanon selatan.

Sementara itu, Trump tetap optimis terhadap jalur diplomasi dengan Iran, meskipun ia juga mengaku tidak memiliki urgensi besar untuk menghidupkan kembali negosiasi yang macet. Ia berulang kali mengkritik lambatnya proses diplomasi dan menganggap jika pembicaraan berakhir, hal itu bukan masalah besar. Trump juga tidak khawatir dengan lonjakan harga minyak akibat ancaman Iran terhadap Selat Hormuz.

Ia yakin harga minyak akan jatuh seperti batu dalam waktu dekat, dan masyarakat Amerika akan memahami kenaikan harga bahan bakar jika tujuannya mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Sikap Trump yang kontradiktif ini mencerminkan ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, sementara Iran terus memperkuat posisinya dengan ancaman blokade di Selat Hormuz





