Trump Ancam Ambil Uranium Iran Paksa, Tegaskan Blokade Selat Hormuz Berlanjut

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, mengindikasikan kemungkinan tindakan militer untuk mengamankan cadangan uranium negara tersebut jika kesepakatan tidak tercapai, sembari menegaskan tidak akan ada pungutan di Selat Hormuz.

Pada Sabtu, 18 April 2026, pukul 16:37 WIB, sebuah laporan dari Hamilton, yang disiarkan oleh ANTARA, mengulas pernyataan tegas dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai sikap negaranya terhadap Iran . Trump secara terbuka mengancam bahwa Amerika Serikat siap untuk melakukan intervensi guna mengambil alih stok uranium yang diperkaya milik Iran , yang ia sebut sebagai 'debu nuklir', jika kesepakatan antara kedua negara tidak kunjung tercapai.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Trump kepada awak media pada Jumat, 17 April 2026, saat ia kembali menuju Pangkalan Gabungan Andrews di Maryland. Trump menggunakan frasa yang sangat lugas, 'Kami akan masuk ke Iran, dan kami akan mengambilnya bersama-sama, lalu membawanya kembali ke AS.' Ia menambahkan bahwa jika intervensi ini tidak terjadi, Amerika Serikat akan mendapatkan stok uranium tersebut 'dalam bentuk lain, bentuk yang jauh lebih tidak bersahabat.' Ancaman ini merupakan eskalasi retorika dari Amerika Serikat terhadap Iran, khususnya terkait isu program nuklir negara Timur Tengah tersebut. Keputusan untuk mengambil alih uranium secara paksa jika negosiasi gagal menunjukkan kesiapan Trump untuk menggunakan kekuatan militer sebagai opsi terakhir.

Lebih lanjut, dalam wawancara tersebut, Trump juga membahas kemungkinan perpanjangan gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan, yang dijadwalkan berakhir pada Rabu berikutnya. Ketika ditanya mengenai keputusannya, apakah ia akan memperpanjang gencatan senjata tersebut atau melanjutkan serangan jika kesepakatan tidak tercapai, Trump membuka pintu untuk kemungkinan dimulainya kembali serangan militer. Ia menyatakan, 'Mungkin saya tidak akan memperpanjangnya, tetapi blokade akan tetap ada. Namun mungkin saya tidak akan memperpanjangnya, jadi Anda memiliki blokade, dan sayangnya, kami harus mulai menjatuhkan bom lagi.' Pernyataan ini sangat krusial karena menggarisbawahi bahwa meskipun gencatan senjata mungkin tidak diperpanjang, Amerika Serikat akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Blokade di jalur perairan strategis tersebut memiliki implikasi ekonomi dan keamanan global yang signifikan, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital bagi pasokan minyak dunia. Ancaman untuk kembali melakukan pengeboman menunjukkan ketidakpuasan Trump terhadap perkembangan negosiasi dan kesabaran yang semakin menipis dari pihaknya.

Mengenai tanggapan Iran yang menyatakan masih adanya perbedaan dalam negosiasi, Trump menampik hal tersebut dengan menyatakan bahwa pihak Iran 'harus mengatakan sesuatu yang berbeda karena mereka punya pihak yang harus mereka layani.' Ia menegaskan posisinya, 'Saya hanya mengatakan apa adanya.' Pernyataan Trump ini menyiratkan bahwa ia percaya Iran memiliki agenda tersembunyi atau tekanan internal yang memengaruhi sikap mereka dalam negosiasi. Namun, yang paling tegas disampaikan oleh Trump adalah mengenai isu pungutan di Selat Hormuz. Ia secara eksplisit menyatakan, 'Pembatasannya adalah Anda tidak boleh memberlakukan pungutan. Tidak akan ada pungutan.' Hal ini dapat diartikan sebagai peringatan kepada Iran untuk tidak mencoba membebankan biaya atau menahan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, sebuah wilayah yang sering menjadi titik ketegangan antara kedua negara.

Laporan ini juga menyertakan informasi bahwa para wanita menghadiri pawai pro-pemerintah untuk mendukung pihak berwenang dalam rangka Hari Tentara Nasional, yang dimulai dari Lapangan Imam Hossein di Teheran, Iran pada 17 April 2026, sebagaimana diabadikan oleh ANTARA/Fatemeh Bahrami/Anadolu/pri. Meskipun pawai tersebut merupakan acara domestik Iran, pernyataannya Trump mencerminkan ketegangan geopolitik yang lebih luas yang sedang berlangsung.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump: Selat Hormuz Terbuka, Blokade AS Berlaku Penuh untuk IranPresiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa Selat Hormuz sepenuhnya terbuka, tetapi blokade angkatan laut AS terhadap Iran akan 'tetap berlaku penuh.'

Read more »

Gencatan Senjata Israel-Lebanon Bawa Efek Iran Iran Buka Selat Hormuz, tapi Konflik Belum UsaiIran buka Selat Hormuz saat gencatan senjata Israel-Lebanon, namun AS tetap blokade dan tekan Teheran soal nuklir, memicu ketegangan baru.

Read more »

Pejabat Iran Ancam Tutup Lagi Selat Hormuz jika AS Masih Blokade, Sebut Trump Buat Klaim PalsuPejabat Iran mengancam bakal menutup Selat Hormuz jika Amerika Serikat masih memblokade negaranya.

Read more »

Sinyal Damai di Selat Hormuz: PBB Sambut Langkah Iran, Trump Masih 'Kunci' PelabuhanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Iran Ancam Tutup Lagi Selat Hormuz, Bantah Klaim Donald Trump Sebelumnya soal 'Kesepakatan'Iran ancam tutup lagi Selat Hormuz jika blokade AS berlanjut. Teheran bantah klaim Trump soal kesepakatan dan penyerahan uranium dalam negosiasi.

Read more »

Iran Kembali Batasi Ketat Selat Hormuz, Gegara Trump Tak Akan Mengakhiri BlokadenyaIran melakukan langkah mengejutkan dengan kembali melakukan pembatasan di Selat Hormuz.

Read more »