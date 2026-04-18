Trump Akan Buka Dokumen Rahasia UFO, DPR AS Ungkap Penggunaan Dana Misterius

Pemerintah AS di bawah arahan Presiden Trump berencana merilis dokumen rahasia terkait UFO dan UAP. Anggota DPR AS Tim Burchett mengungkapkan adanya penggunaan dana publik puluhan juta dolar untuk investigasi fenomena ini, menimbulkan pertanyaan transparansi dan potensi penemuan yang mengejutkan.

Pemerintah Amerika Serikat berencana untuk mengungkap sebagian hasil investigasi terkait Fenomena Udara Tak Dikenal ( UAP ), yang sebelumnya dikenal sebagai UFO , kepada publik dalam waktu dekat. Keputusan ini datang setelah bertahun-tahun spekulasi dan kerahasiaan yang menyelimuti subjek tersebut, menimbulkan rasa ingin tahu yang besar di kalangan masyarakat Amerika Serikat dan dunia.

Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, Tim Burchett, menyuarakan keyakinan bahwa rakyat Amerika Serikat memiliki hak fundamental untuk mengetahui fakta yang mendasari fenomena ini. Ia berpendapat, "Kupas semuanya, biarkan Amerika memutuskan apakah kita bisa menghadapinya. Saya pikir kita bisa," demikian pernyataannya yang dilansir dari berbagai sumber. Burchett, yang mewakili negara bagian Tennessee, mengaku telah menerima sejumlah pengarahan rahasia yang menurutnya "cukup liar" dan membuat publik semakin penasaran. Dalam sebuah pernyataan yang menghebohkan, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan akan memerintahkan pemerintah untuk merilis dokumen rahasia yang berkaitan dengan penampakan UFO. Penekanan yang diberikan adalah bahwa isu ini bukan sekadar berkaitan dengan mitos tentang makhluk luar angkasa seperti manusia hijau kecil atau pesawat berbentuk piring terbang klasik. Sebaliknya, fokus utamanya adalah pada penggunaan dana publik yang signifikan. "Ini bukan soal manusia hijau kecil atau UFO klasik. Ini tentang uang rakyat—puluhan juta dolar yang digunakan untuk sesuatu yang satu lembaga bilang tidak ada, tapi lembaga lain justru bilang ada," ungkap Burchett. Pernyataan ini menyoroti adanya potensi inkonsistensi dan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintah AS untuk studi yang berkaitan dengan UFO dan dugaan keberadaan alien. Burchett secara tegas mempertanyakan bagaimana dana publik dialokasikan dan apa sebenarnya yang menjadi objek penelitian dalam program-program rahasia tersebut. Upaya untuk mendorong keterbukaan ini telah berjalan cukup lama. Tim Burchett sendiri telah memimpin sejumlah sidang di Kongres sejak tahun 2023, yang bertujuan untuk menguak lebih banyak informasi mengenai fenomena UAP. Salah satu sidang penting yang ia pimpin adalah menghadirkan mantan pejabat intelijen, David Grusch. Grusch mengklaim adanya program rahasia yang telah berjalan untuk mengumpulkan puing-puing pesawat luar angkasa yang diduga jatuh. Klaim ini, meskipun menggemparkan, telah dibantah oleh pemerintah AS, menambah lapisan misteri dan keraguan publik. Dalam pernyataan terpisah kepada media Newsmax, Burchett mengindikasikan bahwa pembukaan seluruh informasi kepada publik mungkin akan menghasilkan kejutan yang besar bagi banyak orang, menyiratkan bahwa ada temuan-temuan yang lebih dari sekadar dugaan awam. Dorongan untuk transparansi ini berakar pada perintah sebelumnya yang dikeluarkan oleh Donald Trump pada bulan Februari lalu, yang memerintahkan Departemen Pertahanan AS dan lembaga-lembaga terkait untuk membuka arsip pemerintah mengenai UFO, fenomena udara tak dikenal (UAP), serta potensi adanya kehidupan di luar angkasa. Perintah ini menjadi landasan bagi langkah-langkah selanjutnya yang kini mulai membuahkan hasil dalam bentuk rencana pengungkapan informasi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mau Buka Selat Hormuz untuk China, Trump: Xi Jinping Akan Peluk SayaDonald Trump mengeklaim bahwa China akan sangat senang dengan rencananya membuka Selat Hormuz secara permanen.

Read more »

Batas Waktu Lapor SPT Tahunan 2025 hingga 30 April 2026, Ini Denda KeterlambatannyaDenda tersebut akan ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) yang akan diterbitkan kantor pajak.

Read more »

Kisah Hansjurgen Kohler, Detektif Antariksa yang Siap Terima Telepon UFO 24 JamHansjurgen Kohler telah menjadi pemburu UFO secara sukarela selama lebih dari setengah abad. Ia memandang pekerjaannya sebagai penyelidikan ilmiah.

Read more »

Trump ancam Italia di tengah perselisihan soal perang Iran, Paus LeoPresiden AS Donald Trump mengancam tidak akan membela Italia di tengah memburuknya hubungan kedua negara terkait perang Iran dan sikap Trump terhadap Paus ...

Read more »

AS Makin Bikin Iran Terkurung, Militer Trump Akan Hentikan Kapal terkait Teheran di Seluruh DuniaAmerika Serikat (AS) tampaknya bertekad untuk mengurung Iran, dan memperluas blokadenya.

Read more »

Gebrakan Baru Donald Trump: Pentagon Bakal Buka-bukaan Soal Alien dan UFOPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »