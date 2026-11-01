Truk Blong di Bekasi Tewaskan 6 Orang Termasuk 2 Anak

Kecelakaan truk blong di Jalan Cut Mutia Bekasi tewaskan enam orang, dua di antaranya anak-anak. Mayoritas korban adalah perempuan. Kejadian ini terjadi Minggu sore.

Kejadian tragis terjadi di Jalan Cut Mutia, tepatnya di depan Universitas Bina Sarana Informatika atau yang dikenal dengan nama Universitas BSI, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pada Minggu sore tanggal 1 November 2026. Insiden mengerikan ini melibatkan sebuah truk molen yang kehilangan kendali dan menabrak kerumunan pejalan kaki, menewaskan enam orang di lokasi kejadian.

Detail Korban dan Lokasi Kejadian

Kapolsek Rawalumbu melalui Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Joko Sambodo, memberikan rincian penting mengenai para korban yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dari total enam korban tewas, dua di antaranya adalah anak-anak. Mayoritas dari para korban yang berjatuhan korban jiwa tersebut adalah perempuan.

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Kejadian ini bermula saat sebuah truk molen dengan nomor polisi B-9548-MV, yang dikemudikan oleh seorang pengemudi bernama Tumijan, sedang melaju dari arah Universitas Islam Muhammadiyah atau yang lebih dikenal dengan Unisma menuju arah Rawapanjang. Dalam perjalanan tersebut, kendaraan besar ini diduga mengalami gangguan teknis yang sangat berbahaya pada sistem pengeremannya.

Proses Terjadinya Kecelakaan Tragis

Kompol Joko Sambodo menjelaskan bahwa ketika kendaraan truk tersebut tiba di lokasi kejadian, mengalami rem blong atau yang sering disebut sebagai jember rem pecah. Kondisi kerusakan sistem pengereman ini menyebabkan pengemudi tidak dapat menguasai kemudi dengan baik, sehingga truk tersebut oleng ke arah kiri jalan.

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Sebagian besar kerusakan rem tersebut membuat truk tersebut menabrak kerumunan orang yang sedang berada di depan tembok bangunan di sisi kiri jalan. Titik tabrakan ini berada tepat di dekat halte bus yang terletak di depan gedung Universitas BSI. Peristiwa ini menimbulkan banyak korban jiwa di antara para pejalan kaki yang berada di sekitar area halte dan bangunan universitas.

Tindakan Petugas di Tempat Kejadian

Setelah kejadian terjadi, para petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP secara menyeluruh. Langkah pengamanan kendaraan sebagai barang bukti juga segera diambil oleh pihak kepolisian untuk memastikan proses investigasi dapat berjalan dengan baik dan akurat.

Para petugas juga aktif mencari keterangan saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut. Selain itu, mereka juga sedang berupaya mengumpulkan rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sekitar lokasi kejadian untuk melengkapi bukti-bukti yang ada dan menentukan penyebab pasti dari kecelakaan mengerikan ini.

Penanganan Korban dan Perkembangan Kasus

Dalam laporan terpisah, disebutkan bahwa ada satu korban yang masih bertahan hidup dan sedang menerima perawatan intensif. Sodik, seorang anak laki-laki, dilaporkan sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam di kawasan Sepanjang Jaya. Kondisi kesehatan korban ini menjadi perhatian khusus dari pihak rumah sakit dan keluarga yang ditinggalkan.

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Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan enam orang ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengguna jalan raya di wilayah Kota Bekasi. Petugas kepolisian terus melakukan pendalaman kasus untuk memastikan tidak ada kelalaian lain yang menyebabkan kejadian ini terjadi.

Para ahli teknis dari pihak kepolisian dan instansi terkait diperkirakan akan melakukan uji laboratorium pada truk molen tersebut. Hasil uji tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum dalam menentukan pertanggungjawaban hukum dari pengemudi dan pihak pemilik kendaraan atas tragedi ini.