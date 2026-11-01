Triumph Speed Twin 1200 TFC Meluncur di IMOS 2026 dengan Produksi Terbatas

Triumph Speed Twin 1200 TFC debut di IMOS 2026 dengan produksi terbatas hanya 750 unit. Pameran di ICE BSD City pada November 2026 menghadirkan motor premium eksklusif.

Tripoli Triumph Motorcycles Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa model Speed Twin 1200 TFC akan debut perdana di pasar Indonesia dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026. Pameran internasional bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung dari tanggal 20 hingga 29 November 2026 di lokasi Indonesia Convention Exhibition yang berada di kawasan BSD City. Pengumuman ini menandai momen penting bagi komunitas pecinta motor di tanah air yang telah menantikan kehadiran model eksklusif ini.

Kemunculan Model Eksklusif Global

Model Speed Twin 1200 TFC ini memiliki status khusus karena diproduksi secara eksklusif dengan jumlah terbatas. Triumph menegaskan bahwa total unit yang diproduksi untuk seluruh pasar di dunia hanya berjumlah 750 unit. Kelangkaan jumlah ini menjadikan setiap unit motor sebagai barang kolektible yang sangat bernilai tinggi dan langka.

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Ketertarikan tinggi terhadap model ini bukan tanpa alasan, mengingat reputasi Triumph yang telah lama dikenal sebagai merek yang menggabungkan estetika klasik dengan mekanika modern. Kehadiran 750 unit ini dirancang untuk memenuhi permintaan segmen pasar yang mencari eksklusivitas dan performa tinggi dalam satu paket motor klasik modern.

Strategi PT Moto World International

Triumph Motorcycles Indonesia yang beroperasi melalui entitas PT Moto World International akan membawa lini produk lengkapnya ke ajang IMOS kali ini. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghadirkan perpaduan unik antara desain bernuansa Inggris klasik, teknologi mutakhir, serta performa khas yang telah menjadi warisan merek tersebut selama bertahun-tahun.

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Dalam keterangannya, Joe Frans sebagai perwakilan resmi menyatakan bahwa kehadiran Speed Twin 1200 TFC merupakan bentuk penawaran khusus yang ditujukan bagi penggemar sepeda motor premium di Indonesia. Menurutnya, model ini sangat dinantikan oleh para kolektor sepeda motor yang ada di tanah air.

Memperkuat Segmen Motor Premium

Joe Frans juga menyoroti bahwa peluncuran Speed Twin 1200 TFC semakin memperkuat posisi Triumph di segmen sepeda motor premium modern classic. Motor ini menawarkan kombinasi eksklusif yang jarang ditemukan di merek lain, yaitu perpaduan antara warisan British yang kuat, performa modern yang tangguh, serta rancangan Triumph Factory Custom yang memikat secara visual.

Penekanan pada rancangan Factory Custom ini menjadi nilai tambah utama yang membedakan model ini dari varian standar lainnya. Desain tersebut tidak hanya sekadar estetika, tetapi juga mencerminkan filosofi engineering Triumph yang berfokus pada pengalaman berkendara yang autentik dan berkarakter.

Integrasi Seri 400 dan Test Ride

Selain menghadirkan model flagship eksklusif, Triumph juga akan memperkenalkan jajaran Seri 400 yang telah ada. Seri ini menawarkan pilihan sepeda motor bagi pengendara dari berbagai kalangan dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap mempertahankan kualitas dan karakter Triumph. Desain khas Triumph dipadukan dengan performa yang mudah dinikmati menjadi kunci utama dari seri ini.

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Kunjungan ke pameran juga memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menjajal sejumlah model Seri 400 melalui fasilitas test ride yang disiapkan selama periode pameran berlangsung. Fasilitas ini memungkinkan calon konsumen untuk merasakan langsung pengalaman berkendara menggunakan sepeda motor Triumph sebelum mengambil keputusan pembelian. Hal ini merupakan strategi efektif untuk membangun koneksi emosional antara merek dan calon pemilik baru di Indonesia.