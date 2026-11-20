PT Moto World International memperkenalkan Speed Twin 1200 TFC edisi terbatas 750 unit serta model Scrambler baru di ajang Indonesia Motorcycle Show 2026 pada November mendatang.

Triumph Motorcycles Indonesia resmi mengumumkan kehadiran tiga model sepeda motor unggulan dalam agenda Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026. Pameran roda dua bergengsi ini akan diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang, pada periode 20 hingga 29 November. Kehadiran pabrikan asal Inggris ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman otomotif terbaik bagi para penggemar motor di Indonesia dengan koleksi model terbaru dan terbatas.

Speed Twin 1200 TFC Edisi Terbatas

Salah satu daya tarik utama pameran tahun ini adalah diperkenalkannya Speed Twin 1200 TFC (Triumph Factory Custom) yang merupakan edisi sangat eksklusif. Motor ini memiliki jumlah produksi global yang dibatasi ketat, yakni hanya 750 unit di seluruh dunia, dan satu unit dari total tersebut dikhususkan untuk dipamerkan di lokasi pameran. Joe Frans, Direktur PT Moto World International, menyatakan bahwa model ini merepresentasikan keunggulan craftsmanship serta warisan sejarah Triumph yang tak tertandingi.

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Speed Twin 1200 TFC menggabungkan desain klasik khas motor Inggris dengan teknologi rekayasa modern terkini. Kepemilikan motor ini dianggap sebagai status khusus karena jumlah produksinya yang langka dan kualitas konstruksi tinggi. Kehadirannya di IMOS 2026 menjadi kesempatan langka bagi kolektor dan penggemar di Indonesia untuk melihat langsung detail desain dan spesifikasi teknis dari motor yang sangat eksklusif ini sebelum berakhirnya tahun.

Inovasi Scrambler 1200 XE dengan Suspensi Premium

Triumph juga menghadirkan pembaruan signifikan pada lini Scrambler 1200 XE melalui penambahan pilihan warna baru. Model bergaya petualang ini kini tersedia dalam pilihan warna Matt Khaki Green dan Matt Crystal White. Warna-warna baru ini ditujukan untuk menarik minat konsumen yang menginginkan tampilan lebih segar tanpa mengubah performa mekanis motor yang telah teruji di berbagai medan.

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Motor ini pernah mendapatkan sorotan publik karena tampil dalam film Matchbox, yang menambah nilai estetika dan daya tarik budayanya. Secara teknis, Scrambler 1200 XE menggunakan suspensi depan Showa upside-down (USD) berdiameter 47 mm yang dapat disetel sesuai kondisi jalan. Bagian belakang mengandalkan suspensi Öhlins piggyback dengan konfigurasi pegas ganda untuk stabilitas optimal.

Kombinasi sistem suspensi canggih tersebut menghasilkan jarak main suspensi hingga 250 mm, memberikan kenyamanan tinggi pada perjalanan jarak jauh maupun off-road ringan. Performa handling yang presisi ini menjadikan Scrambler 1200 XE sebagai pilihan utama bagi pengendara yang mengutamakan kenyamanan dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai路况 jalan di Indonesia.

Pembaruan Visual Scrambler 400 X

Triumph juga memperbarui tampilan Scrambler 400 X melalui kombinasi warna Matt Pewter Grey dan Matt Khaki Green. Model ini merupakan bagian integral dari keluarga Triumph 400 Series yang dikenal sebagai pilihan praktis dan modern. Perubahan visual ini diharapkan dapat meningkatkan minat pasar terhadap segmen motor middle-weight dengan desain yang tetap mempertahankan identitas klasik.

Scrambler 400 X dirancang untuk memenuhi kebutuhan harian dengan efisiensi bahan bakar yang baik dan kemudahan pengoperasian. Kehadiran model ini di IMOS 2026 menunjukkan komitmen Triumph untuk memiliki portofolio produk yang lengkap, mulai dari motor premium berkapasitas besar hingga model yang lebih terjangkau untuk pemula.

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Pengalaman Interaktif dan Wawasan Industri

Pengunjung IMOS 2026 diberi kesempatan untuk mencoba sejumlah model Triumph melalui fasilitas test ride yang tersedia di lokasi pameran. Selain kendaraan, Triumph juga memamerkan jajaran aksesori resmi dan merchandise eksklusif yang dapat diperoleh pengunjung. Fasilitas ini memungkinkan calon pembeli untuk merasakan langsung ergonomi dan handling motor sebelum mengambil keputusan pembelian.

Triumph juga menggelar talk show setiap hari selama berlangsungnya pameran. Acara ini menghadirkan pembicara dari kalangan industri otomotif, komunitas rider, serta kreator konten. Pembahasan meliputi budaya berkendara, tips touring, hingga perkembangan tren sepeda motor terkini. Informasi ini memberikan wawasan berharga bagi pengunjung yang ingin lebih mendalami dunia motor.

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